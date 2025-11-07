سٹائلو 11.11 آن لائن سیل کا آغاز، فلیٹ 51 اور 21 فیصد رعایت کے ساتھ مفت ڈلیوری

کراچی:
پاکستان کے معروف خواتین فیشن اور فٹ ویئر برانڈ سٹائلو نے صارفین کے لیے 11.11 آن لائن سیل کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے جس میں مختلف کیٹیگریز پر فلیٹ 21 فیصد اور 51 فیصد تک رعایت دی جارہی ہے۔
کئی دہائیوں پر مشتمل کامیاب سفر کے ساتھ سٹائلو ملک کے سب سے قابلِ اعتماد فیشن برانڈز میں سے ایک بن چکا ہے۔ اپنی اسٹائلش جوتیوں، جدید بیگز اور خوبصورت ملبوسات کے باعث مشہور یہ برانڈ ہمیشہ سے معیار اور معقول قیمتوں کا امتزاج پیش کرتا آیا ہے تاکہ پاکستان بھر کی خواتین کے لیے فیشن کو آسان اور قابلِ رسائی بنایا جا سکے۔
آن لائن خریداروں کے لیے خصوصی سیل
اس سال کی 11.11 سیل صرف سٹائلو کے آن لائن اسٹور کے لیے مخصوص ہے جو ملک بھر کے صارفین کو گھر بیٹھے خریداری کا آسان اور آرام دہ تجربہ فراہم کرتی ہے۔ مزید دلچسپی کی بات یہ ہے کہ سٹائلو 13 نومبر تک تمام آرڈرز پر مفت ڈلیوری پیش کر رہا ہے، یعنی سیل کے دوران کسی بھی قسم کے ڈلیوری چارجز لاگو نہیں ہوں گے۔
اس سیل کی ایک اور نمایاں بات ’’آن لائن ایکسکلوسِو کلیکشن‘‘ کا آغاز ہے، جس میں مردوں کے سینڈلز، سوفٹیز، خواتین کے لیے شالز اور دیگر محدود اشیاء شامل ہیں جو اسٹورز پر دستیاب نہیں ہوں گی بلکہ یہ اُن خریداروں کے لیے بہترین موقع ہے جو گھر بیٹھے خریداری کو ترجیح دیتے ہیں۔
11.11 سیل میں شامل کیٹیگریز
خواتین کے جوتے
سٹائلو کی سب سے بڑی کیٹیگری لیڈیز شوز 11.11 سیل کا مرکزی حصہ ہے۔ اس کلیکشن میں ہر طرح کے جوتے شامل ہیں۔ کورٹ شوز اور پمپس جو رسمی تقریبات کے لیے موزوں ہیں، سے لے کر سلیپرز، سوفٹیز، ویجز، موکاسنز اور چپلیں جو روزمرہ کے آرام کے لیے بہترین ہیں۔ ہر ڈیزائن میں معیار اور باریکی پر سٹائلو کی خاص توجہ جھلکتی ہے، جس سے ہر موقع اور مزاج کے لیے موزوں جوڑا تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
اسنیکرز
جو افراد آرام دہ انداز کو ترجیح دیتے ہیں ان کے لیے خواتین کے اسنیکرز بہترین انتخاب ہیں جو سہولت اور روزمرہ فیشن کو ایک ساتھ لاتے ہیں۔ سفر یا عمومی آؤٹنگ کے لیے یہ جوتے نہایت موزوں ہیں اور جینز یا نیم رسمی لباس کے ساتھ پہننے پر ایک جدید اور دلکش انداز پیش کرتے ہیں۔
ہیلس
سٹائلو کی ہیلس کلیکشن اس طرح ڈیزائن کی گئی ہے کہ پہننے والی کو خوبصورتی اور قد میں نرمی کے ساتھ اضافہ ملے وہ بھی بغیر کسی تکلیف کے۔ چاہے بات بلاک، ویج یا اسٹیلیٹو اسٹائل کی ہو، یہ وسیع کلیکشن اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ خواتین کو ایسے ڈیزائن ملیں جو جشن کے مواقع اور دفتر دونوں کے لیے موزوں ہوں۔
بیگز
سٹائلو کی بیگز کلیکشن ہمیشہ سے صارفین کی پسندیدہ رہی ہے، جو ہر ضرورت کے لیے اسٹائل اور سہولت کا بہترین امتزاج پیش کرتی ہے۔
ہینڈ بیگز
روزمرہ استعمال کے لیے نہایت موزوں، سٹائلو کے ہینڈ بیگز کشادگی، دلکش ڈیزائن اور مضبوطی کا خوبصورت امتزاج ہیں جو دفتر، آؤٹنگ یا سفر کے لیے بہترین انتخاب ہیں۔
کلاچز
شام کی تقریبات یا خاص مواقع کے لیے سٹائلو کے کلاچز بہترین ہیں۔ ان کے جدید اور خوبصورت ڈیزائن پارٹیوں اور تقریبات کے انداز میں نرمی سے نکھار پیدا کرتے ہیں۔
شولڈر بیگز
سٹائلو کے شولڈر بیگز میں آرام اور سہولت کا حسین امتزاج ہے یہ ان خواتین کے لیے بنائے گئے ہیں جو عملی مگر اسٹائلش بیگز پسند کرتی ہیں۔
مشہور ہینڈ بیگز، کلاچز اور شولڈر بیگز کے ساتھ ساتھ، خریداروں کو پاؤچز اور بیک پیکس بھی ملیں گے جو روزمرہ کے استعمال یا سفر کے لیے نہایت موزوں ہیں۔ ہر ڈیزائن بڑی باریکی سے تیار کیا گیا ہے تاکہ جدید خواتین کی ضروریات پوری کی جا سکیں، چاہے وہ کسی تقریب کے لیے چھوٹے بیگز ہوں یا کام اور یونیورسٹی کے لیے کشادہ اسٹائلز۔
ملبوسات
سٹائلو کا اپیرل سیکشن اس موسمِ سرما کے لیے آرام دہ اور خوشنما نئے انداز پیش کر رہا ہے۔ ریڈی ٹو وئیر ونٹر پریٹ کلیکشن میں نرم کپڑوں اور پُرسکون رنگوں میں تیار شدہ تھری پیس، ٹو پیس اور سنگل شرٹس شامل ہیں جو روزمرہ اور نیم رسمی پہننے کے لیے موزوں ہیں۔
جو خواتین اپنی پسند کے مطابق لباس تیار کروانا چاہتی ہیں ان کے لیے ونٹر انسٹیچڈ کلیکشن دستیاب ہے، جس میں دلکش پرنٹس والے تھری پیس، ٹو پیس اور سنگل سوٹس شامل ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی کا انداز تشکیل دے سکیں۔
اس سال سٹائلو نے فیشن کے مطابق پینٹس، شلوار، شالز اور اسٹولز بھی متعارف کرائے ہیں، جو سردیوں کے ملبوسات کو مکمل بناتے ہیں اور مختلف انداز میں اسٹائل کیے جا سکتے ہیں۔
لڑکیوں کے جوتے
چمک دار سینڈلز سے لے کر آرام دہ سردیوں کے جوتوں تک، سٹائلو کے گرلز شوز کو آرام اور خوشی کے امتزاج کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ ہر جوڑا نرم، پہننے میں آسان اور روشن، دلکش رنگوں میں دستیاب ہے، جو چھوٹی بچیوں کے انداز میں مزید پیار بھرا لمس شامل کرتا ہے۔
لڑکوں کے جوتے
مضبوط اور بہترین فٹنگ کے ساتھ سٹائلو کے بوائز شوز اسکول، آؤٹنگز اور روزمرہ کھیل کود کے لیے نہایت موزوں ہیں۔ ان کے ڈیزائن میں سپورٹ اور آرام پر خاص توجہ دی گئی ہے جبکہ ان کا جدید انداز بچوں کے فعال اور پُرجوش مزاج کے عین مطابق ہے۔
ایسیسریز
سٹائلو کا ایسیسریز سیکشن خریداری کے تجربے کو خوبصورتی کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ اس کلیکشن میں جیولری، بالیاں، ہار، گھڑیاں، انگوٹھیاں اور دیگر دلکش اشیاء شامل ہیں، جو ہر لباس چاہے کیژوئل ہو یا تہوار کے موقع کا اس کے ساتھ خوبصورتی سے میل کھاتی ہیں۔ یہ نفیس مگر اسٹائلش آئٹمز ہر انداز میں دلکشی کا اضافہ کرتی ہیں۔
یہ سیل کیوں اہم ہے؟
سٹائلو 11.11 آن لائن اونلی سیل صرف زبردست ڈسکاؤنٹس کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اپنی آن لائن ویرائٹی کے باعث بھی نمایاں ہے۔ فلیٹ 51% اور 21% رعایت، 13 نومبر تک مفت ڈیلیوری اور آن لائن ایکسکلیوژیو لانچز کے ساتھ، یہ گاہکوں کے لیے ایک نایاب موقع ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ آئٹمز گھر بیٹھے خرید سکیں۔
یہ سیل اب سٹائلو کی آفیشل ویب سائٹ پر لائیو ہے جہاں مکمل کلیکشن، بشمول نئی آن لائن اونلی اشیاء اسٹاک ختم ہونے تک دستیاب ہے۔