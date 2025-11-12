دھرمیندر کے بعد گووندا کی بھی طبیعت ناساز، بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل

بالی ووڈ کے سینئر اداکار گووندا کو منگل اور بدھ کی درمیانی شب اچانک طبیعت بگڑنے کے باعث اسپتال میں داخل ہوگئے۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق اداکار ممبئی میں واقع اپنے گھر میں اچانک چکر آنے کے بعد بے ہوش ہوگئے جس کے بعد اہل خانہ نے انہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا۔
گووندا کے قریبی دوست اور قانونی مشیر للت بندال نے بتایا کہ پہلے گھر پر ڈاکٹر سے مشورے کے بعد انہیں دوا دی گئی تھی لیکن حالت میں بہتری نہ آنے پر رات ایک بجے ایمرجنسی میں اسپتال لے کر گئے۔
للت بندال نے مزید تفصیلات بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ گووندا اس وقت ڈاکٹروں کی زیرِ نگرانی ہیں اور ان مختلف طبی ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جن کے نتائج کا انتظار ہے۔
اداکار کے اہلخانہ کی جانب سے تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ گووندا کی حالت خطرے سے باہر ہے۔
واضح رہے کہ یہ واقعہ ایسے موقع پر پیش آیا ہے جب گووندا نے چند روز قبل ہی بریچ کینڈی اسپتال میں زیرِ علاج معروف اداکار دھرمیندر کی عیادت کی تھی۔