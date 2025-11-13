لاہور: سرعام ہوائی فائرنگ کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار

لاہور کے علاقے سندر میں سرعام ہوائی فائرنگ کرنے والے پولیس اہلکار کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق ہوائی فائرنگ کرنے والے پولیس اہلکار کی شناخت ایس ایچ او سندر انسپکٹر اسد اقبال ہے۔ کانسٹیبل غیر لائسنسی اسلحہ سے فائرنگ کرتا رہا۔
ایف آئی آر میں بتایا گیا کہ اہلکار سے لوڈڈ اسلحہ اور چار گولیوں کے خول برآمد کیے گئے جبکہ شاہد کی اس سے قبل بھی فائرنگ کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں۔
پولیس اہلکار مجاہد سکواڈ میں تعینات ہے۔ کانسٹیبل شاہد کے خلاف تھانہ سندر میں پولیس مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
ایس پی صدر ڈویژن رانا حسین طاہر نے بتایا کہ کانسٹیبل کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کردی گئی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور محمد فیصل کامران کا کہنا تھاکہ فائرنگ اور اسلحہ کی نمائش کرنے والے ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں۔