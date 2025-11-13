کراچی: کباڑ کی دکان میں گرینڈر کا بلیڈ لگنے سے مزدور جاں بحق

پولیس نے قانونی کارروائی کے بعد متوفی مزدور کی لاش اس کے اہلخانہ کے حوالے کردی

ویب ڈیسک November 13, 2025
facebook whatsup

اسٹیل ٹاؤن گھگھر پھاٹک پل غلام محمد گوٹھ کے قریب کباڑ  کی دکان میں گرینڈر کا بلیڈ لگنے سے مزدور جاں بحق ہوگیا۔

رپورٹ کے مطابق اسٹیل ٹاؤن تھانے کے علاقے گھگھرپھاٹک پل غلام محمد گوٹھ کے قریب کباڑ کی دکان میں مبینہ طورپردھماکے سے ایک مزدورجاں بحق ہوگیا جس کی لاش قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کی گئی جہاں متوفی کی شناخت گل محمد ولد واحد بخش کے نام سے کی گئی۔

واقعے اطلاع ملنے پراسٹیل ٹاؤن پولیس جائے وقوع پرپہنچ گئیں ایس ایچ اواسٹیل ٹاؤن اسلم بلو نے بتایا کہ جاں بحق مزدور کباڑ کی دکان میں گرینڈرکی مدد سے گاڑی سیلف یا لوہے کی کوئی چیزکاٹنے کی کوشش کررہا تھا کہ اس دوران گرینڈرکا بلیڈ ٹوٹ کرمزدور کے بازو پرلگا جس کے باعث مزدور کا بازو کٹ گیا وہ شدید زخمی ہوگیا جسے فوری اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ زیادہ خون بہہ جانے سے مزدور دم توڑ گیا۔

پولیس نے قانونی کارروائی کے بعد متوفی مزدور کی لاش اس کے اہلخانہ کے حوالے کردی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دوسرے نمبرز سے میرے شوہر کو رابطہ کرنا بند کردیں، ڈاکٹر زینب شوہر کی سابقہ اہلیہ پر برس پڑیں

دوسرے نمبرز سے میرے شوہر کو رابطہ کرنا بند کردیں، ڈاکٹر زینب شوہر کی سابقہ اہلیہ پر برس پڑیں

 Nov 14, 2025 12:03 AM |
گووندا کی طبیعت کیسی ہے؟ اہلیہ سنیتا کا اہم پیغام جاری

گووندا کی طبیعت کیسی ہے؟ اہلیہ سنیتا کا اہم پیغام جاری

 Nov 14, 2025 09:49 PM |
انیقہ ذوالفقار نے اپنے ہونے والے شوہر کیلئے شرائط رکھ دیں

انیقہ ذوالفقار نے اپنے ہونے والے شوہر کیلئے شرائط رکھ دیں

 Nov 14, 2025 11:52 PM |

متعلقہ

Express News

پاک-سعودی افواج کا دفاعی معاہدے کے تحت تعاون آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال

Express News

سندھ میں ایک اور کنویں سے تیل کی پیداوار شروع

Express News

27 ویں آئینی ترمیم کے خلاف سندھ بھر کی عدالتوں میں ہڑتال، عدالتی امور کا بائیکاٹ

Express News

شہر قائد میں دن کے وقت موسم خشک رات میں خنک رہنے کا امکان

Express News

کراچی میں گودام پر چھاپہ، دو کروڑ روپے مالیت کا ممنوعہ چائنہ نمک ضبط

Express News

وزیر اعلی کے پی کا 9 مئی کو ریڈیو پاکستان پر حملے کی تحقیقات کیلئے کمیشن بنانے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو