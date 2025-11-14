اسلام آباد ہائیکورٹ میں رات گئے ہلچل، آئی جی اور چیف کمشنر کی بھی آمد

آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد ہائی کورٹ آئے اور چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے ملاقات کے بعد واپس روانہ ہوگئے

فیاض محمود November 14, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

اسلام آباد ہائی کورٹ میں رات گئے ہلچل دیکھی گئی جہاں وفاقی دارالحکومت کے آئی جی اور چیف کمشنر بھی وہاں پہنچے اور چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے ملاقات کی۔

ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر بھی رات گئے ہائی کورٹ میں موجود تھے جہاں آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر آئے اور چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد واپس روانہ ہوگئے۔

ذرائع نے بتایا کہ وفاقی آئینی عدالت کے ججوں کی حلف برداری تقریب اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت میں منعقد ہونے کا امکان ہے، چیف جسٹس آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان حلف اٹھانے کے بعد باقی ججوں سے حلف لیں گے۔

ذرائع نے مزید بتایا کہ آئینی عدالت کے ججوں کی حلف برداری تقریب کے لیے ہائی کورٹ کی عمارت میں انتظامات جاری ہیں تاہم چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور رجسٹرار ہائی کورٹ وہاں سے روانہ ہوگئے۔

قبل ازیں وزیراعظم کی تجویز پر صدر مملکت نے جسٹس امین الدین خان کو وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسٹس مقرر کیا اور وفاقی وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفکیشن جاری کردیا۔

سینیٹ اور قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد صدرمملکت کی جانب سے 27 ویں آئینی ترمیم پر دستخط کیے گئے اور مذکورہ ترامیم آئین پاکستان کا حصہ بن گئی ہیں۔

دوسری جانب سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے 27 ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر شدید ردعمل دیتے ہوئے اس سے آئینی جمہوریت پر کاری ضرب قرار دیا اور اپنے منصب سے مستعفی ہوگئے اور ساتھ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دوسرے نمبرز سے میرے شوہر کو رابطہ کرنا بند کردیں، ڈاکٹر زینب شوہر کی سابقہ اہلیہ پر برس پڑیں

دوسرے نمبرز سے میرے شوہر کو رابطہ کرنا بند کردیں، ڈاکٹر زینب شوہر کی سابقہ اہلیہ پر برس پڑیں

 Nov 14, 2025 12:03 AM |
گووندا کی طبیعت کیسی ہے؟ اہلیہ سنیتا کا اہم پیغام جاری

گووندا کی طبیعت کیسی ہے؟ اہلیہ سنیتا کا اہم پیغام جاری

 Nov 14, 2025 09:49 PM |
انیقہ ذوالفقار نے اپنے ہونے والے شوہر کیلئے شرائط رکھ دیں

انیقہ ذوالفقار نے اپنے ہونے والے شوہر کیلئے شرائط رکھ دیں

 Nov 14, 2025 11:52 PM |

متعلقہ

Express News

پاک-سعودی افواج کا دفاعی معاہدے کے تحت تعاون آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال

Express News

سندھ میں ایک اور کنویں سے تیل کی پیداوار شروع

Express News

27 ویں آئینی ترمیم کے خلاف سندھ بھر کی عدالتوں میں ہڑتال، عدالتی امور کا بائیکاٹ

Express News

شہر قائد میں دن کے وقت موسم خشک رات میں خنک رہنے کا امکان

Express News

کراچی میں گودام پر چھاپہ، دو کروڑ روپے مالیت کا ممنوعہ چائنہ نمک ضبط

Express News

وزیر اعلی کے پی کا 9 مئی کو ریڈیو پاکستان پر حملے کی تحقیقات کیلئے کمیشن بنانے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو