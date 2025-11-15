اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے ٹیلیفونک گفتگو، غزہ میں امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال

مصری وزیر خارجہ نے پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا

ویب ڈیسک November 15, 2025
فوٹو: اے پی پی
اسلام آباد:

نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالطی سے ٹیلیفونک رابطے میں غزہ میں امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

اے پی پی کی رپورٹ کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدلطی سے ٹیلیفون پر گفتگو کی اور اس دوران مصری وزیر خارجہ نے پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا۔

دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ سمیت علاقائی پیش رفت اور غزہ میں امن کی بحالی کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔

بیان میں کہا گیا کہ مصری وزیر خارجہ نے مسلسل اعلیٰ سطح کی مصروفیات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے جلد از جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔
