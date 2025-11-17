مشہور ہرمِ مصر میں خفیہ راستے کا انکشاف

ویب ڈیسک November 17, 2025
ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے مصر کے مشہور اہرامِ میں سے ایک میں داخلے کا خفیہ راستہ ڈھونڈ نکالا۔

گِزا میں موجود تین مرکزی اہرام میں سب سے چھوٹے مینکور ہرم سے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کو 4550 برس قبل مینکور کے فرعون کے لیے بنایا گیا تھا۔

سائنس دانوں کا کافی عرصے سے یہ ماننا رہا ہے کہ اس ہرم میں ممکنہ طور پر کوئی اور راستہ بھی ہے۔ تاہم، محققین کی ایک ٹیم نے اب ایک ایسا ثبوت حاصل کیا ہے جو ان کے خیال کو بالآخر حقیقت ثابت کر سکتی ہے۔

مارین نے ہائی ٹیک ریڈار اور الٹرا ساؤنڈ استعمال کرتے ہوئے ہرم کی مشرقی جانب کچھ حیران کن اشارے دریافت کیے ہیں۔ دریافت کردہ اشاروں میں مشرقی پہلو کے نیچے دو خالی جگہیں ہیں۔

ان جگہوں میں زبردست طریقے سے پالش کیے گئے پتھر پائے گئے ہیں جو کہ قریباً چار میٹر بلند اور چھ میٹر چوڑے ہیں۔

اس طرح کے پھتر اگر کسی دوسری جگہ پائے گئے ہیں تو وہ اس ہرم کے شمالی طرف موجود مرکزی داخلے پر ہیں۔
