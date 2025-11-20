گھروں میں کام کرنے کے بہانے وارداتیں کرنے والا گروپ گرفتار 

ملزمان میں خاتون ارم، بھائی علی اور فرار ملزم ماموں زاد بھائی سمیع شامل ہیں

ویب ڈیسک November 20, 2025
گھروں میں کام کرنے کے بہانے وارداتیں کرنے والا گروپ گرفتار کرلیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق غالب مارکیٹ آپریشن و انویسٹی گیشن ونگ کی مشترکہ کارروائی میں 2 ملزمان بھائی بہن کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔

ملزمان کو سی سی ٹیوی فوٹیجز اور جدید ٹیکنالوجی سے ٹریس کرکے ضلع ننکانہ صاحب سےگرفتار کیا۔ خاتون کینال پارک غالب مارکیٹ کے علاقے میں کویت پلٹ فیملی کے گھر کام کرتی تھی۔

خاتون ملزمہ نے اپنے بھائی اور ماموں زاد بھائی سے مل کر ہاوس رابری کا پلان بنایا۔ چند روز قبل ملزمان گھر والوں کو یرغمال بناکر واردات کر کے فرار ہوگئے تھے۔

ملزمان میں خاتون ارم، بھائی علی اور فرار ملزم ماموں زاد بھائی سمیع شامل ہیں۔ تیسرے ملزم سمیع کی تلاش کیلئے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔  گرفتار ملزمان سے کویتی دینار، 2 تولے سونا، نقدی اور پستول برآمد ہوا ہے۔ 

ایس پی ماڈل ٹاؤن نے کہا ہے کہ عوام سے التماس ہے اپنے ملازمین کی جانچ متعلقہ تھانے سے لازمی کروائیں۔
