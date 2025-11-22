اپنے فلمی کیریئر میں اتنا نہیں کمایا ہوگا جتنا پیسا یوٹیوب سے ملا؛ فرح خان

بالی ووڈ کی معروف کوریوگرافر اب یوٹیوب پر اپنا کوکنگ چینل بھی چلا رہی ہیں

ویب ڈیسک November 22, 2025
کوریوگرافر اور فلم ساز فرح خان اب یوٹیوب چینل پر کوکنگ شو کرتی ہیں

فرح خان کے نام سے کون واقف نہیں جنھوں نے نہ صرف کوریوگرافی میں اپنا نام بنایا بلکہ فلم سازی میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی ہیں اور اب ایک اور پلیٹ فارم کی بےتاج ملکہ بن گئی ہیں۔

فرح خان کی زندگی شوبز کے ہنگاموں، چکاچوند اور شہرت کے گرد گھومتی ہے۔ ان کے کریڈٹ پر متعدد کامیاب نغمے اور فلمیں ہیں۔

فرح خان ہر وقت کچھ نیا کرنے کے لیے پُرعزم نظر آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جب سوشل میڈیا آیا تو کوریوگرافر نے اس صنف کو بھی آزمایا۔

فلم ساز فرح خان نے یوٹیوب پر ولاگنگ کا آغاز کیا اور ایک کوکنگ چینل بھی چلا رہی ہیں جس میں ان کے خانساماں بھی ساتھ ہوتے ہیں۔

اس یوٹیوب چینل کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فرح خان کے ساتھ ساتھ ان کے خانساماں بھی معروف شخصیت بن گئے ہیں۔

فرح کے کوکنگ چینل کی ایک خاص بات اس میں آںے والے مہمان ہیں جن کا تعلق شوبز سے ہی ہوتا ہے اور اس دوران گفتگو میں بالی ووڈ کے کئی راز بھی کھل جاتے ہیں۔

حال ہی میں فرح ایک پوڈ کاسٹ میں شریک ہوئی جس میں انھوں نے بتایا کہ ایک سال میں اتنا پیسہ اپنے شوبز کیریئر سے نہیں کمایا جتنا یوٹیوب سے کمالیا ہے۔

انھوں نے انکشاف کیا کہ یوٹیوب چینل میں نے اپنی ٹیم کے مسلسل اصرار کے بعد شروع کیا کیوں کہ مجھے یہ کوئی مفید چیز نہیں لگتی تھی۔

فرح خان نے بتایا کہ سب سے اچھی بات یہ لگی کہ یوٹیوب چینل میں، میں آزاد ہوں کوئی مجھے نہیں کہہ سکتا کہ یہ سین تو کاٹنا ہی پڑے گا اور نہ کسی اور کی ڈیمانڈ پر مہمانوں کی سلیکشن ہوگی۔

یاد رہے کہ فرح خان نے یوٹیوب چینل کا آغاز اپریل 2024ء سے کیا تھا اور مختصر عرصے میں ہی 3 ملین فالوورز ہوچکے ہیں۔

 
