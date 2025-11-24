سعودی عرب میں مزید 2 شراب خانے کھولنے کی تیاری؛ رائٹرز کا دعویٰ

سعودی عرب میں پہلا شراب خانہ جنوری 2024 میں کھولا گیا تھا

ویب ڈیسک November 24, 2025
facebook whatsup
2024
سعودی عرب میں پہلا شراب خانہ جنوری 2024 کو کھولا گیا تھا

رائٹرز نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب جلد ہی مزید دو شراب خانے کھولنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ان دو میں سے ایک شراب خانہ پٹرولیم کمپنی آرامکو کے غیر مسلم ملازمین کے لیے مشرقی صوبے دھران میں کھولا جائے گا۔

رائٹرز کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ  دوسرا شراب خانہ جدہ میں غیر مسلم سفارتکاروں کے لیے قائم کیا جائے گا۔

رائٹرز کے ذرائع کے بقول یہ دونوں شراب خانے ممکنہ طور پر آئندہ برس 2026 میں کھل سکتے ہیں جن کی حتمی تاریخوں کا اعلان نہیں کیا گیا۔

نئے دو شراب خانے کھولنے کی یہ خبر سعودی ولی عہد کے امریکا کے سات سال بعد کیے گئے خصوصی دورے کے بعد سامنے آئی ہے۔ 

رائٹرز نے اس خبر کی تصدیق کے لیے سعودی حکام اور آرامکو کی انتظامیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن دونوں کی جانب سے کسی بھی تبصرے سے گریز کیا گیا۔

خیال رہے کہ 73 برس بعد سعودی عرب نے گزشتہ برس پہلی بار دارالحکومت ریاض کے سفارتی علاقے میں غیر مسلم سفارتکاروں کے لیے پہلا شراب خانہ کھولا تھا۔

اس شراب خانے کو غیر رسمی طور پر "بوٴز بنکر" کہا جاتا ہے۔ یہ اسٹور سعودی عرب میں الکوحل کی دستیابی کے سخت ضابطوں میں نرمی کی علامت سمجھا گیا۔

ریاض کے اس شراب خانے میں حال ہی میں غیر مسلم "سعودی پریمیئم ریذیڈنسی" ہولڈرز کو بھی خریداری کی اجازت دی گئی ہے۔

یاد رہے کہ سعودی عرب میں شراب اب بھی مکمل طور پر ممنوع ہے البتہ ملک میں تیزی سے تفریحی ایونٹس، کنسرٹس، سینما اور دیگر سرگرمیوں کی آزادی میں اضافہ ہوا ہے۔

علاوہ ازیں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت بھی دیدی گئی ہے اور اُن پر مختلف روایتی اور سماجی پابندیاں بھی نرم کی گئی ہیں۔

سعودی عرب میں سیاحت اور عالمی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے ’ریڈ سی گلوبل‘ کے تحت اگلے سال تک 17 نئے لگژری ہوٹلز کھولے جائیں گے۔

تاہم یہ تمام لگژری ہوٹلز اور ریزورٹس الکوحل سے پاک رہیں گے۔

خاص طور پر 2034 کے فٹبال ورلڈ کپ کے انعقاد کی تیاریوں کے پیشِ نظر حال ہی میں ایک غیر مصدقہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سعودی عرب سیاحتی علاقوں میں شراب کی فروخت کی اجازت دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔

سعودی حکام نے ایسی تمام خبروں کو بے بنیاد اور جھوٹ قرار دیتے ہوئے وضاحت کی تھی کہ ملک میں شراب پر عائد پابندی برقرار رہے گی۔

سعودی وزیرِ سیاحت احمد الخطیب نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ غیر ملکی سیاحوں کی خواہشات کا احساس ہے لیکن شراب پر پابندی برقرار ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں؟ اداکارہ نے نام بتادیے

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں؟ اداکارہ نے نام بتادیے

 Nov 25, 2025 11:31 PM |
موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

Nov 25, 2025 10:31 PM |
تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

Nov 25, 2025 09:34 PM |

متعلقہ

Express News

معروف اسلامی تنظیم دہشت گرد قرار؛ صدر ٹرمپ نے ایگزیکیٹو آرڈر پر دستخط کردیئے

Express News

بھارت محفوظ نہیں؛ اسرائیلی وزیراعظم نے مودی کو لال جھنڈی دکھا دی؛ تیسری بار دورہ منسوخ

Express News

متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ریلوے پروجیکٹ پر کام جاری

Express News

تھائی لینڈ میں بارشوں کا 300 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا؛ معمولاتِ زندگی ٹھپ؛ ہلاکتیں

Express News

آنجہانی پوپ فرانسس کی گاڑی غزہ میں بچوں کے موبائل کلینک میں تبدیل

Express News

افغانستان میں فضائی حملوں سے ہلاکتیں؛ طالبان نے پاکستان پر الزام عائد کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو