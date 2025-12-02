ایئربس کے نئے طیاروں میں بڑی خامی کا انکشاف، ڈیلیوری شیڈول خطرے میں پڑ گیا

December 02, 2025
ایئربس نے اے320 فیملی کے چند درجن طیاروں میں صنعتی معیار سے متعلق ایک مسئلہ دریافت کیا ہے، جو طیاروں کے فیوزلاج پینلز کو متاثر کر رہا ہے۔

اس پیداواری خامی کے باعث کچھ نئے طیاروں کی ڈیلیوری میں تاخیر ہو رہی ہے، تاہم ابتدائی معلومات کے مطابق یہ مسئلہ اُن طیاروں میں نظر نہیں آیا جو پہلے سے سروس میں استعمال ہو رہے ہیں۔

رپورٹس کے مطابق ایئربس نے نومبر کے دوران 72 طیارے ڈیلیور کیے، جو تجزیہ کاروں کی توقعات سے کم ہیں۔ اس طرح کمپنی کی سالانہ مجموعی ترسیلات 657 پر پہنچ گئی ہیں۔

ایئربس کا ہدف اس سال تقریباً 820 طیارے فراہم کرنا ہے، جس کے لیے اسے صرف دسمبر میں ریکارڈ 160 سے زائد طیارے ڈیلیور کرنا ہوں گے۔

تجزیہ کاروں کے مطابق کچھ ماہرین سمجھتے ہیں کہ ایئربس اپنے اہداف حاصل کر سکتی ہے، جبکہ دیگر ماہرین کے خیال میں ترسیلات کی رفتار اور موجودہ مسائل یہ ہدف مشکل بنا سکتے ہیں۔

کمپنی کو سافٹ ویئر بگ کے باعث ویک اینڈ میں طیاروں کی فوری واپسی جیسے اضافی مسائل کا بھی سامنا ہے، جس سے اس کی توجہ مزید تقسیم ہو رہی ہے۔
