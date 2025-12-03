سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات میں کوئی سیاسی پیغام دیا گیا تو وکلا اور بہنوں سے ملنے کا سلسلہ بھی بند ہوجائے گا۔
سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں سینیٹر فیصل واوڈا نے لکھا کہ ایسی کی تیسی، ذہنی مریض، اندھے اور بہرے سُن لیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیملی کو ملاقات اور حال احوال لینے کی اجازت ہے۔
انہوں نے کہا کہ اسی طرح وکیل کو کیس سے متعلق ملنے کی اجازت ہے، اگر فیملی یا وکیلوں کی ملاقاتیں سیاسی پیغام پر مشتمل ہورہی ہیں تو انہیں بھی بند کردیا جائے گا۔
فیصل واوڈا نے واضح کیا کہ وکلا نے کیس کے علاوہ کوئی سیاسی پیغام دیا تو وہ بھی بند کر دی جائیں گی۔
سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا کہ ’جیتی ہوئی افواج اور اس کے سپہ سالار کے بارے میں مزید بکواس برداشت نہیں کی جائیگی بلکہ بکواس کرنے والوں کی زبان کو لگام دیا جائے گا‘۔
انہوں نے لکھا کہ ’یہ ذہن کی گندگی ہے کہ بلا وجہ اپنے ملک کو عدم استحکام اور اپنی فوج کو بدنام کرنے کی جو سازش ہے اس کو سختی سے روکا جائیگا، پیار کے بدلے ڈبل پیار اور عزت کے بدلے دگنی عزت دی جائے گی، اسی طرح بدمعاشی کا جواب ڈبل بدمعاشی سے دیا جائے گا‘۔
سینیٹر فیصل واوڈا نے لکھا کہ ’اشتعال انگیزی کرنے والی اب اس دہراہے پر ہے کہ اُس کی واپسی مشکل ہے، اب کیسز اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائیگا‘۔
انہوں نے واضح کیا کہ وزیراعلیٰ نے انچ برابر کوئی مزید افرا تفری کی تو پھر اُن کی باقی کی سیاست کو گورنر راج سے ختم کردیا جائے گا۔ فیصل واوڈا نے واضح کیا کہ 9 مئی کے دہشت گرد جو کے پی میں چھُپے ہوئے ہیں ان سمیت اب سب اپنی خیر منائیں۔
سینیٹر فیصل واوڈا نے مزید لکھا کہ نوٹی فکیشن نوٹی فکیشن کرنے والوں کو کہا تھا کہ جلد آ رہا ہے، اب اس کو رول کر کے حلق سے نکالنے کی تیاری کر لیں‘۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ عظمیٰ خان نے 29 روز بعد بھائی سے 20 منٹ کی ملاقات کی اور باہر آکر بتایا تھا کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے تاہم وہ شدید غصے میں ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ مجھ پر ذہنی ٹارچر کررہے ہیں۔