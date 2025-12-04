بھارتی بچہ شطرنج کی تاریخ کا کم عمر کھلاڑی قرار!

مدھیا پردیش سے تعلق رکھنے والے سروگیا سنگھ کُشواہا کو FIDE کی جانب سے باقاعدہ ریٹنگ دے دی گئی

ویب ڈیسک December 04, 2025
facebook whatsup

بھارت سے تعلق رکھنے والا تین سالہ بچہ انٹرنیشنل چیس فیڈریشن (FIDE) کی جانب سے آفیشل ریٹنگ ملنے کے بعد شطرنج کی تاریخ کا سب سے کم عمر کھلاڑی بن گیا۔

غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق مدھیا پردیش کے علاقے ساگر سے تعلق رکھنے والے سروگیا سنگھ کُشواہا صرف تین سال سات ماہ اور 20 دن کے تھے جب ان کو FIDE کی جانب سے ریٹنگ دی گئی۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ کولکتہ کے انیش سرکار نے نومبر 2024 میں حاصل کیا تھا۔

اس رینکنگ کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی کھلاڑی کو FIDE سے منظور شدہ مقابلوں میں پانچ ریٹڈ کھلاڑیوں کے خلاف کھیلنا ہوتا ہے اور کم از کم ایک میچ ڈرا یا جیتنا ہوتا ہے، جو سروگیا نے مدھیا پردیش اور بھارت کے دیگر علاقوں میں منعقد ہونے والے مقابلوں میں تین مواقع پر کیا۔

تین سالہ کھلاڑی کا فی الحال نرسری میں داخلہ ہوا ہے لیکن ان کی ریٹنگ 1572 ہے جو کہ بہت سے بڑی عمر کے کھلاڑیوں سے بہتر ہے۔

فیڈریشن کی ریٹنگ 1400 سے شروع ہوتی ہے اور جو بھی اس حد سے نیچے جاتا ہے وہ ان ریٹڈ تصور کیا جاتا ہے۔ عالمی نمبر 1 اور لیجنڈ کھلاڑی میگنس کارلسن (جنہوں نے پہلی بار شطرنج پانچ برس کی عمر میں کھیلی) 2824 کی ریٹنگ کے ساتھ سرِ فہرست ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عائزہ خان کاسمیٹک سرجری کے بعد ’مائیکل جیکسن‘ قرار

عائزہ خان کاسمیٹک سرجری کے بعد ’مائیکل جیکسن‘ قرار

 Dec 04, 2025 07:59 PM |
بھارتی اداکار کے ایکس پر لاکھوں فالوورز کم ہوگئے، ایلون مسک سے جواب طلب

بھارتی اداکار کے ایکس پر لاکھوں فالوورز کم ہوگئے، ایلون مسک سے جواب طلب

 Dec 04, 2025 04:42 PM |
معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر پیاری مریم انتقال کرگئیں

معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر پیاری مریم انتقال کرگئیں

 Dec 04, 2025 04:04 PM |

متعلقہ

Express News

انگلینڈ: 48 گھنٹوں تک ڈوج بال کھیلنے کا ریکارڈ

Express News

قدیم چین میں مرد و خواتین کو قربان کیے جانے کا انکشاف!

Express News

امریکا:ہالف میراتھون میں 137 ٹی شرٹس پہن کر دوڑنے کا انوکھا ریکارڈ

Express News

لیونارڈو ڈاؤنچی کی مونا لیزا بھی ’ماڈرن‘ ہوگئی

Express News

سسرال پہنچنے کے بیس منٹ بعد ہی دلہن نے شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار کردیا

Express News

چین میں روبوٹ نے 66 میل پیدل چل کر عالمی ریکارڈ قائم کرلیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو