بھارت سے تعلق رکھنے والا تین سالہ بچہ انٹرنیشنل چیس فیڈریشن (FIDE) کی جانب سے آفیشل ریٹنگ ملنے کے بعد شطرنج کی تاریخ کا سب سے کم عمر کھلاڑی بن گیا۔
غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق مدھیا پردیش کے علاقے ساگر سے تعلق رکھنے والے سروگیا سنگھ کُشواہا صرف تین سال سات ماہ اور 20 دن کے تھے جب ان کو FIDE کی جانب سے ریٹنگ دی گئی۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ کولکتہ کے انیش سرکار نے نومبر 2024 میں حاصل کیا تھا۔
اس رینکنگ کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی کھلاڑی کو FIDE سے منظور شدہ مقابلوں میں پانچ ریٹڈ کھلاڑیوں کے خلاف کھیلنا ہوتا ہے اور کم از کم ایک میچ ڈرا یا جیتنا ہوتا ہے، جو سروگیا نے مدھیا پردیش اور بھارت کے دیگر علاقوں میں منعقد ہونے والے مقابلوں میں تین مواقع پر کیا۔
تین سالہ کھلاڑی کا فی الحال نرسری میں داخلہ ہوا ہے لیکن ان کی ریٹنگ 1572 ہے جو کہ بہت سے بڑی عمر کے کھلاڑیوں سے بہتر ہے۔
فیڈریشن کی ریٹنگ 1400 سے شروع ہوتی ہے اور جو بھی اس حد سے نیچے جاتا ہے وہ ان ریٹڈ تصور کیا جاتا ہے۔ عالمی نمبر 1 اور لیجنڈ کھلاڑی میگنس کارلسن (جنہوں نے پہلی بار شطرنج پانچ برس کی عمر میں کھیلی) 2824 کی ریٹنگ کے ساتھ سرِ فہرست ہیں۔