لاہور ہائیکورٹ نے وزیراعلی مریم نواز کی جانب سے چوہدری شوگر ملز کیس میں 7 کروڑ روپے بطور گارنٹی جمع کروانے کے معاملے پر نیب کو نوٹس جاری کردیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چوہدری شوگر ملز کیس میں بطور گارنٹی جمع کروائے گئے 7 کروڑ روپے کی واپسی کے لیے لاہور ہائیکورٹ سے رجوع کیا تھا۔
چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے معاملے پر سماعت کی، بینچ میں جسٹس جواد ظفر اور جسٹس عبہر گل خان شامل ہیں۔
مریم نواز نے موقف اختیار کیا کہ نیب چوہدری شوگر ملز کیس بے بنیاد قرار دے کر خارج کرچکا ہے، کیس ختم ہونے کے بعد بطور گارنٹی رکھوائے گئے 7 کروڑ روپے واپس کیے جائیں۔
نیب کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ نیب نے کیس ختم کر دیا ہے جس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نیب کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا متعلقہ ٹرائل کورٹ سے بھی کیس ختم ہو گیا ہے۔
نیب وکیل نے جواب دیا کہ قانون کے تحت اس کی ضرورت نہیں ہے، چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ نیب نے کیس ختم کر دیا لیکن متعلقہ ٹرائل کورٹ نے بھی حتمی منظوری دینی ہے۔
عدالت نے چوہدری شوگر ملز کیس سے متعلق نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرلیا۔ چیف جسٹس نے حکم دیا کہ نیب 4 فروری تک جواب جمع کرائے۔