مریم نواز کا 7 کروڑ کی واپسی کا معاملہ، لاہور ہائیکیورٹ نے نیب سے جواب طلب کرلیا 

گارنٹی کے طور پر رکھوائے گئے7 کروڑ روپے واپس کیے جائیں، وزیراعلیٰ پنجاب کا موقف 

ویب ڈیسک January 29, 2026
لاہور ہائیکورٹ نے وزیراعلی مریم نواز کی جانب سے چوہدری شوگر ملز کیس میں 7 کروڑ روپے بطور گارنٹی جمع کروانے کے معاملے پر نیب کو نوٹس جاری کردیا۔ 

ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چوہدری شوگر ملز کیس میں بطور گارنٹی جمع کروائے گئے 7 کروڑ روپے کی واپسی کے لیے لاہور ہائیکورٹ سے رجوع کیا تھا۔ 

چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے معاملے پر سماعت کی، بینچ میں جسٹس جواد ظفر اور جسٹس عبہر گل خان شامل ہیں۔

مریم نواز نے موقف اختیار کیا کہ نیب چوہدری شوگر ملز کیس بے بنیاد قرار دے کر خارج کرچکا ہے، کیس ختم ہونے کے بعد بطور گارنٹی رکھوائے گئے 7 کروڑ روپے واپس کیے جائیں۔

Express News

جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائیکورٹ کے 11 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دیدی

نیب کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ نیب نے کیس ختم کر دیا ہے جس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نیب کے وکیل سے استفسار کیا کہ  کیا متعلقہ ٹرائل کورٹ سے بھی کیس ختم ہو گیا ہے۔

نیب وکیل نے جواب دیا کہ قانون کے تحت اس کی ضرورت نہیں ہے، چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ نیب نے کیس ختم کر دیا لیکن متعلقہ ٹرائل کورٹ نے بھی حتمی منظوری دینی ہے۔ 

عدالت نے چوہدری شوگر ملز کیس سے متعلق نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرلیا۔ چیف جسٹس نے حکم دیا کہ نیب 4 فروری تک جواب جمع کرائے۔ 
