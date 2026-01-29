چین اور برطانیہ قریب، اسٹارمر اور شی جن پنگ کی اہم ملاقات، بڑے فیصلے متوقع

یہ ملاقات اس لیے بھی اہم ہے کہ کیئر اسٹارمر آٹھ برس بعد چین کا دورہ کرنے والے پہلے برطانوی وزیر اعظم ہیں

ویب ڈیسک January 29, 2026
facebook whatsup

برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر اور چین کے صدر شی جن پنگ نے عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو ایک جامع اسٹریٹجک شراکت داری میں بدلنے پر زور دیا ہے۔

بیجنگ میں ہونے والی ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے کہا کہ برطانیہ اور چین کو مکالمے اور تعاون کو فروغ دینا چاہیے تاکہ عالمی امن، استحکام اور مشترکہ چیلنجز، خصوصاً موسمیاتی تبدیلی، سے نمٹا جا سکے۔ اگرچہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا براہِ راست ذکر نہیں کیا گیا، تاہم عالمی نظام میں ان کی پالیسیوں سے پیدا ہونے والی بے چینی واضح طور پر گفتگو کا حصہ رہی۔

چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ گزشتہ برسوں میں چین اور برطانیہ کے تعلقات کو مشکلات کا سامنا رہا، جو کسی کے مفاد میں نہیں تھا۔ ان کے مطابق موجودہ پیچیدہ عالمی حالات میں دونوں ممالک کو تعاون بڑھا کر عالمی امن اور استحکام میں کردار ادا کرنا ہوگا۔

یہ ملاقات اس لیے بھی اہم ہے کہ کیئر اسٹارمر آٹھ برس بعد چین کا دورہ کرنے والے پہلے برطانوی وزیر اعظم ہیں۔ حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے تعلقات جاسوسی کے الزامات، یوکرین جنگ میں چین کے کردار اور ہانگ کانگ میں آزادیوں پر پابندیوں کے باعث کشیدہ رہے ہیں۔

کیئر اسٹارمر نے کہا کہ برطانیہ اپنی قومی سلامتی کا تحفظ کرتے ہوئے چین کے ساتھ سفارتی رابطے اور معاشی تعاون جاری رکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی واقعات کا اثر براہِ راست برطانوی عوام کی زندگی، مہنگائی اور سلامتی پر پڑتا ہے، اسی لیے برطانیہ کو دنیا کی طرف دوبارہ کھلنا ہوگا۔

اس دورے میں 50 سے زائد برطانوی کاروباری رہنما بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں، جن کا مقصد چین میں برطانوی کمپنیوں کے لیے نئے تجارتی مواقع تلاش کرنا ہے۔ بعد ازاں دونوں ممالک کے درمیان کئی معاہدوں پر دستخط متوقع ہیں، جن میں انسانی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والے چینی ساختہ کشتی انجنوں کی غیر قانونی تجارت روکنے کا معاہدہ بھی شامل ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بالی ووڈ اداکارہ کا انڈسٹری میں صنفی امتیاز سے متعلق ہوشربا انکشاف

بالی ووڈ اداکارہ کا انڈسٹری میں صنفی امتیاز سے متعلق ہوشربا انکشاف

 Jan 29, 2026 12:48 PM |
فلم ہیرا پھیری 3 میں بابو راؤ کا کردار شامل نہیں؟ پریش راول کا اہم انکشاف

فلم ہیرا پھیری 3 میں بابو راؤ کا کردار شامل نہیں؟ پریش راول کا اہم انکشاف

Jan 29, 2026 01:03 PM |
بھارتیوں سے عزت کی توقع نہیں، احمد علی بٹ کی جاوید اختر پر تنقید

بھارتیوں سے عزت کی توقع نہیں، احمد علی بٹ کی جاوید اختر پر تنقید

 Jan 29, 2026 11:46 AM |

متعلقہ

Express News

امریکا میں مسافر بردار طیارہ خوفناک حادثے سے بال بال بچ گیا؛ ویڈیو وائرل

Express News

ایرانی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں؛ جرمنی بھی ٹرمپ کی زبان بولنے لگا

Express News

جنوبی کوریا؛ خاتونِ اول کو رشوت اور بدعنوانی کے جرم میں قید کی سزا

Express News

ٹرمپ کی دھمکی نہ چلی؛ ایران میں اسرائیل کیلیے جاسوسی پر ایک اور شخص کو پھانسی

Express News

اٹلی میں لینڈ سلائیڈ؛ عالیشان محل زمین بوس ہونے کی عبرتناک ویڈیو وائرل

Express News

دبئی میں دنیا کی پہلی سونے کی سڑک بنانے کا تاریخی اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو