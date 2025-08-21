express
Go Back Home
Or Please Try One of the Following

پاکستان

فائل فوٹو

کراچی میں بجلی بحالی کیلیے خود نگرانی کروں گا، گورنر سندھ کا دوٹوک مؤقف

کراچی کے لیے خطرے کی گھنٹی، آج دوپہر سے دوبارہ طوفانی بارش کا امکان

کراچی کے لیے خطرے کی گھنٹی، آج دوپہر سے دوبارہ طوفانی بارش کا امکان

فوٹو: فائل

پی ٹی آئی کا ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ، اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی مؤخر کرنے کی سفارش

فوٹو فائل

چینی وزیر خارجہ اہم دورے پر پاکستان پہنچ گئے

کراچی میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا، متعدد علاقوں میں 36 گھنٹوں سے بجلی غائب

کراچی میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا، متعدد علاقوں میں 36 گھنٹوں سے بجلی غائب

انٹرٹینمنٹ

جوئے کو پروموٹ کرنے کا معاملہ، ڈکی بھائی کے کیس سے متعلق اہم فیصلہ آگیا 

جوئے کو پروموٹ کرنے کا معاملہ، ڈکی بھائی کے کیس سے متعلق اہم فیصلہ آگیا 

کراچی میں دہائیوں سے حکومت کرنے والے ہمدردیاں کرنے آ رہے ہیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

اداکارہ حبا علی کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کا دوسروں سے مقابلہ اور جلن شادی شدہ زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

’’سیلاب اور بارشوں نے مجھے خوفزدہ کردیا‘‘؛ ماہرہ خان کا اعتراف

’’سیلاب اور بارشوں نے مجھے خوفزدہ کردیا‘‘؛ ماہرہ خان کا اعتراف

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بزنس

ارکان پارلیمان کی اسکیمیں پی ایس ڈی پی میں ضم کی جائیں، آئی ایم ایف

ارکان پارلیمان کی اسکیمیں پی ایس ڈی پی میں ضم کی جائیں، آئی ایم ایف

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا

فوٹو: فائل

غیرملکی سرمایہ کاروں کے ٹیکس مسائل کے فوری حل کیلئے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل

عالمی و مقامی مارکیٹ میں سونا سستا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

عالمی و مقامی مارکیٹ میں سونا سستا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

فوٹو: فائل/رائٹرز

کراچی چیمبر کا بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر حکام سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ

رائے

ashfaqkhan@express.com.pk

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

www.facebook.com/javed.chaudhry

خوشی کا پہلا میوزیم

shireenhaider65@hotmail.com

میرا پاکستان

حکایتِ دل، درد آشنا

حکایتِ دل، درد آشنا

barq@email.com

ایک اور کارنامہ

انٹر نیشنل

عالمی شہرت یافتہ معروف امریکی جج فرینک کیپریو دنیا سے رخصت ہو گئے

عالمی شہرت یافتہ معروف امریکی جج فرینک کیپریو دنیا سے رخصت ہو گئے

فائل فوٹو

سلامتی کونسل کی فہرست میں صرف مسلمان دہشت گرد؟ دوہرا معیار قبول نہیں، پاکستان کا احتجاج

اسرائیلی آبادکاری منصوبے پر برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا شدید ردعمل،

یہودی آبادکاری کا اسرائیلی منصوبہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہوگی؛ برطانیہ

اجلاس کے دوران جارجیا میلونی کے تاثرات کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہوئے — اسکرین گریب

امریکی اجلاس میں اٹلی کی وزیراعظم کی آنکھیں گھمانے اور منہ بنانے کی ویڈیو وائرل

ای ون منصوبہ: اسرائیل نے غیر قانونی بستی کے قیام کی منظوری دے دی، عالمی سطح پر مذمت۔

نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی؛ عالمی تنقید کے باوجود یہودی آبادکاری منصوبے کی منظوری دیدی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو