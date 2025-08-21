US
کراچی میں بجلی بحالی کیلیے خود نگرانی کروں گا، گورنر سندھ کا دوٹوک مؤقف
کراچی کے لیے خطرے کی گھنٹی، آج دوپہر سے دوبارہ طوفانی بارش کا امکان
پی ٹی آئی کا ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ، اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی مؤخر کرنے کی سفارش
چینی وزیر خارجہ اہم دورے پر پاکستان پہنچ گئے
کراچی میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا، متعدد علاقوں میں 36 گھنٹوں سے بجلی غائب
جوئے کو پروموٹ کرنے کا معاملہ، ڈکی بھائی کے کیس سے متعلق اہم فیصلہ آگیا
کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا
’’سیلاب اور بارشوں نے مجھے خوفزدہ کردیا‘‘؛ ماہرہ خان کا اعتراف
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ
ارکان پارلیمان کی اسکیمیں پی ایس ڈی پی میں ضم کی جائیں، آئی ایم ایف
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا
غیرملکی سرمایہ کاروں کے ٹیکس مسائل کے فوری حل کیلئے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل
عالمی و مقامی مارکیٹ میں سونا سستا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
کراچی چیمبر کا بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر حکام سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ
بونیر میں قیامت صغریٰ بپا
خوشی کا پہلا میوزیم
میرا پاکستان
حکایتِ دل، درد آشنا
ایک اور کارنامہ
عالمی شہرت یافتہ معروف امریکی جج فرینک کیپریو دنیا سے رخصت ہو گئے
سلامتی کونسل کی فہرست میں صرف مسلمان دہشت گرد؟ دوہرا معیار قبول نہیں، پاکستان کا احتجاج
یہودی آبادکاری کا اسرائیلی منصوبہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہوگی؛ برطانیہ
امریکی اجلاس میں اٹلی کی وزیراعظم کی آنکھیں گھمانے اور منہ بنانے کی ویڈیو وائرل
نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی؛ عالمی تنقید کے باوجود یہودی آبادکاری منصوبے کی منظوری دیدی
