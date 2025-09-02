کیرون پولارڈ کی طوفانی بیٹنگ، 8 گیندوں پر 7 چھکے

سی پی ایل میں پیٹریاٹس کیخلاف میچ میں سابق ویسٹ انڈیز کپتان نے صرف 29 گیندوں پر 65 رنز بنائے

ویب ڈیسک September 02, 2025
facebook whatsup

سابق ویسٹ انڈین کپتان کیئرون پولارڈ نے کیریبیئن پریمیئر لیگ (سی پی ایل) 2025 میں شاندار بیٹنگ پرفارمنس دکھا کر سب کو حیران کردیا۔

ٹرینیباگو نائٹ رائیڈرز (ٹی کے آر) کی جانب سے کھیلتے ہوئے پولارڈ نے صرف 29 گیندوں پر 65 رنز بنائے جس میں 2 چوکے اور 8 شاندار چھکے شامل تھے۔

38 سالہ پولارڈ نے اپنی اننگز کے دوران محض 8 گیندوں پر 7 چھکے لگا کر ہیڈ لائنز بنا ڈالیں۔ 

انہوں نے نیویان بڈائسی اور وقار سلام خیل کو آڑے ہاتھوں لیا اور دونوں بولرز کے اوورز میں یکے بعد دیگرے چھکے جڑ دیے۔ 

نیکولس پورن کے ساتھ ان کی 90 رنز کی پارٹنرشپ نے میچ کا رخ موڑ دیا۔

پولارڈ نے صرف 21 گیندوں پر نصف سنچری مکمل کی۔ وہ گزشتہ ہفتے ہی کرس گیل کے بعد 14 ہزار ٹی ٹوئنٹی رنز بنانے والے دنیا کے دوسرے بیٹر بنے تھے۔


ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والوں کی فہرست میں بھی وہ 950 چھکوں کے ساتھ کرس گیل (1056) کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں۔

میچ میں ان کی شاندار اننگز کی بدولت شاہ رخ خان کی ملکیت میں شامل ٹرینیباگو نائٹ رائیڈرز نے سینٹ کٹس اینڈ نیویس پیٹریاٹس کو 12 رنز سے شکست دے دی۔

پیٹریاٹس 180 رنز کے ہدف کے تعاقب میں مقررہ اوورز میں صرف 167 رنز بنا سکے، آندرے فلیچر نے 54 گیندوں پر 67 رنز کی مزاحمتی اننگز کھیلی۔ 

پولارڈ کو بہترین کارکردگی پر مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

 Sep 02, 2025 09:06 PM |
پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

Sep 02, 2025 08:40 PM |
بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

 Sep 02, 2025 08:08 PM |

رائے

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

Sep 02, 2025 01:56 AM |
پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

Sep 02, 2025 01:53 AM |
مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

Sep 02, 2025 01:48 AM |

متعلقہ

Express News

قومی کرکٹر آصف علی کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان

Express News

شاہد آفریدی کا افغانستان میں زلزلے سے تباہی پر دکھ کا اظہار

Express News

سورانا کرسٹیا نے گمشدہ ٹرافی کی واپسی کے لیے اپیل کردی

Express News

سہ ملکی سیریز: شائقین کے لیے نیا پروٹوکول جاری

Express News

افغانستان میں زلزلے سے ہلاکتیں، میچ سے قبل ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی

Express News

ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے ریکارڈ انعامی رقم کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو