کراچی، گذری میں جھگڑے کے دوران گولیاں چل گئیں، قانون کا طالب علم جاں بحق، دو زخمی

زخمی عمران سمیت دو افراد کو جناح اسپتال سے حراست میں لیا گیا ہے، پولیس

اسٹاف رپورٹر September 05, 2025
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد کے پوش علاقے گزری پی این ٹی کالونی میں فائرنگ کے ایک افسوسناک واقعے میں قانون کا طالب علم خالد جاں بحق جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے۔

پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی جھگڑے کے دوران پیش آیا مقتول خالد، جو پی این ٹی کالونی کا رہائشی اور قانون کا طالب علم تھا، اپنے دوستوں کے بلانے پر جائے وقوعہ پر پہنچا تو فائرنگ کی زد میں آ گیا۔

جاں بحق نوجوان خالد کے والد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، خالد کا کسی سے کوئی تنازع نہیں تھا۔ علاقے میں جھگڑا ہو رہا تھا، خالد کے دوست اسے بلانے آئے اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، اسے گولی مار دی گئی، میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی ظالموں نے مار دیا۔

مقتول کے والد کا مزید کہنا تھا میرا بیٹا قانون کا طالب علم تھا، اور میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ بھی ظالموں نے ہم سے چھین لیا۔ پولیس علاقے میں جرائم پیشہ افراد کو پکڑنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔

پولیس کے مطابق زخمی عمران سمیت دو افراد کو جناح اسپتال سے حراست میں لیا گیا ہے۔ واقعے کی مکمل تفتیش جاری ہے اور مزید شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔

چھیپا ذرائع کے مطابق مقتول خالد کی میت کو ضروری قانونی کارروائی کے بعد جناح اسپتال سے چھیپا سرد خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

 Sep 05, 2025 03:31 PM |
مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 05, 2025 03:11 PM |
20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

 Sep 05, 2025 12:32 PM |

رائے

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

Sep 05, 2025 01:35 AM |
سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

Sep 05, 2025 01:29 AM |
جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

Sep 05, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی، فائرنگ کے مختلف واقعات میں ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی

Express News

مساجد سے نمازیوں کے موبائل چوری کرنے والا ملزم گرفتار

Express News

راولپنڈی، کم عمر بچیوں کے ساتھ نازیبا حرکات کرنے والا شخص گرفتار

Express News

کراچی میں پولیس مقابلہ، زخمی سمیت دو ملزمان گرفتار، ایک فرار

Express News

کراچی میں پراسرار واقعات، ایک خاتون جاں بحق، ایک شخص زخمی

Express News

کراچی، اورنگی ٹاؤن میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے 2 سگے بھائی زخمی ہوگئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو