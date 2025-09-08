مقبوضہ بیت المقدس: اسرائیلی میڈیا کے مطابق مشرقی یروشلم کے مضافات میں فائرنگ کے واقعے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوگئے۔
ایمرجنسی سروس میگن ڈیوڈ اڈوم نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک پچاس سالہ شخص اور تین افراد شامل ہیں جن کی عمر تقریباً تیس سال تھی۔ طبی ٹیموں نے شدید زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جبکہ کئی زخمیوں کو جائے وقوعہ پر طبی امداد دی گئی۔
پولیس نے دعویٰ کیا کہ حملہ آوروں کو "نیوٹرلائز" کردیا گیا ہے۔ اسرائیلی اخبار ہاریٹز کے مطابق دو مشتبہ حملہ آوروں کو موقع پر موجود ایک سیکیورٹی اہلکار نے گولی مار کر ہلاک کیا۔ ابتدائی اندازے کے مطابق دونوں حملہ آور مغربی کنارے کے رہائشی تھے اور انہوں نے بس اور بس اسٹاپ پر فائرنگ کی۔
واقعے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو جائے وقوعہ پر پہنچے اور سیکیورٹی حکام کے ساتھ ہنگامی اجلاس کیا۔
دوسری جانب حماس نے واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی لیکن کہا کہ یہ حملہ اسرائیلی جارحیت کا "قدرتی ردعمل" ہے۔ اسی طرح اسلامی جہاد نے بھی اسے صیہونی ریاست کے جرائم کا جواب قرار دیا۔
ماہرین کے مطابق اسرائیل اس حملے کے جواب میں حملہ آوروں کے گھروں کو مسمار کرنے یا ان کے آبائی علاقوں کو نشانہ بنانے جیسے اقدامات کر سکتا ہے۔