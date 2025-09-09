جِلد کو ٹھنڈا رکھنے والی سن اسکرین تیار

سائنس دانوں نے ایک نئی سن اسکرین بنانے کا دعویٰ کیا ہے جو نہ صرف سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعوں سے بچانے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ جِلد کا درجہ حرارت بھی کم کرسکتی ہے۔
سنگاپور نانینگ ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی کے مٹریل سائنس دانوں کے مطابق یہ سن اسکرین روایتی پراڈکٹس کے ماحولیات پر اثرات کو بھی کم کرے گی۔
سائنس دانوں کا کہنا تھا کہ کمیلیا پھولوں سے بنائی گئی یہ سن اسکرین آزمائشوں میں کمرشلی دستیاب سن اسکرینز (جن میں عموماً ٹائٹنیم ڈائی آکسائیڈ اور زِنک آکسائیڈ جیسے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں) جتنی ہی مؤثر پائی گئی۔
محققین کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ میں معلوم ہوا کہ اس سن اسکرین میں جِلد کا درجہ حرارت کم کرنے کی صلاحیت ہے، لہٰذا اس کو استعمال کرنے والے کی جِلد سورج کی روشنی میں ٹھنڈی رہے گی۔