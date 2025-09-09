راولپنڈی، دو مال بردار ٹرکوں میں خوفناک تصادم، دو افراد جاں بحق، چھ زخمی

حادثے کے فوری بعد علاقے میں افراتفری مچ گئی اور ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا

ویب ڈیسک September 09, 2025
راولپنڈی:

راولپنڈی کے نواحی علاقے روات ٹی چوک، اسلام آباد کے قریب دو مال بردار ٹرکوں کے درمیان پیش آنے والے خوفناک حادثے میں دو افراد جاں بحق جبکہ چھ شدید زخمی ہو گئے۔

حادثے کے فوری بعد علاقے میں افراتفری مچ گئی اور ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔

ریسکیو 1122 راولپنڈی کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب پیاز سے بھرا ایک ٹرک سڑک پر الٹ گیا، پیچھے سے آنے والا دوسرا وزنی سامان سے لدا ٹرک اسے بچانے کی کوشش میں بے قابو ہو کر اس پر چڑھ گیا جس سے دونوں ٹرک بری طرح متاثر ہوئے اور آٹھ افراد نیچے دب گئے۔

دبنے والے تمام افراد ٹرکوں کے قریب موجود تھے اور کچھ ٹرک کے اوپر یا آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ جائے وقوعہ پر ہی دو افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ باقی چھ زخمی حالت میں ملبے تلے دبے رہے۔

ریسکیو 1122 نے اطلاع ملتے ہی بروقت کارروائی کا آغاز کیا جبکہ ریسکیو آپریشن میں چار ایمبولینسز، ایک فائر ٹرک، ایک ایمرجنسی وہیکل سمیت سات ریسکیو گاڑیاں اور 30 سے زائد اہلکار شریک ہوئے۔

ریسکیو اہلکاروں نے بھاری سامان اور ٹرک کے ملبے کو ہٹا کر متاثرین کو نکالا۔ زخمیوں کو فوری طور پر ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد پولی کلینک اسپتال اسلام آباد منتقل کیا گیا، جبکہ جاں بحق افراد کی لاشیں بھی اسپتال منتقل کر دی گئیں۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 22 سالہ فیصل اور 44 سالہ جنید خان کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے جبکہ ان کے اہل خانہ کو اطلاع دے دی گئی ہے۔

زخمیوں میں 20 سالہ حسن علی، 25 سالہ علی حسن، 18 سالہ محمد نعیم، 19 سالہ زبیر محمد، 32 سالہ عبد الحفیظ، اور 27 سالہ دلاور علی شامل ہیں۔ زخمیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے۔

ریسکیو 1122 راولپنڈی کا کہنا ہے کہ زیادہ تر متاثرہ افراد کا تعلق ضلع شیخوپورہ سے ہے، جو مال برداری کے کام کے سلسلے میں اسلام آباد آ رہے تھے۔ حادثے کے نتیجے میں ٹرکوں میں لدا سامان سڑک پر بکھر گیا جس کی وجہ سے سڑک پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔
