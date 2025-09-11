لندن میں چاہت فتح علی خان پر نوجوانوں نے انڈے برسا دیئے

چاہت فتح علی خان کو دو نوجوان انڈے مار کر آناً فاناً فرار ہوگئے

ویب ڈیسک September 11, 2025
لندن میں چاہت فتح علی خان کو انڈے مارے گئے

سوشل میڈیا پر مضحکہ خیز گائیکی سے مشہور ہونے والے چاہت فتح علی خان پر برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں نامعلوم نوجوانوں نے انڈوں سے حملہ کر دیا۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چاہت علی خان سڑک کنارے کھڑے ہوکر اپنی کوئی پروموشنل ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں۔

اسی دوران اچانک دو نوجوان یکے بعد دیگرے سبک رفتاری سے سامنے آئے اور ان کے سر پر انڈے مار کر آناً فاناً فرار بھی ہوگئے۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک انڈا چاہت علی خان کے سر پر جب کہ دوسرا انڈا سینے پر لگا۔ جس سے ان کا چہرہ اور کپڑے خراب ہوگئے۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چاہت فتح علی خان اس غیر متوقع اور اچانک پڑنے والی افتاد پر حیران اور پریشان رہ گئے۔

ابھی تک یہ واضح نہیں ہوسکا کہ حملہ آور کون تھے اور واقعے کے محرکات کیا تھے۔

پولیس کی جانب سے تحقیقات سے متعلق بھی کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔

 

 
