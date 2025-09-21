آئی جی سندھ کا پولیس میں بڑے پیمانے میں تبدیلی کا فیصلہ

آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کراچی رینج کے ایک ڈی آئی جی اور 3 ایس ایس پیزکو ہٹانے کی سفارش کی ہے

یاسین جبلپوری September 21, 2025
facebook whatsup
آئی جی سندھ غلام نبی میمن نےشہریوں سے اپیل کی کہ زِخمیوں کی مدد کریں—فوٹو: فائل
کراچی:

آئی جی سندھ نے محکمہ پولیس میں بڑے پیمانے میں تبدیلی کافیصلہ کر لیا، آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کراچی رینج کے ایک ڈی آئی جی اور 3 ایس ایس پیزکو ہٹانے کی سفارش کی ہے۔

پولیس ذرائع نے بتایاکہ آئی جی سندھ نے کراچی رینج میں تعینات مجموعی طور پر 65 پولیس افسران کو تبدیل کرنے کی سفارش وزیر اعلیٰ سندھ سے کی ، لسٹ میں ڈی آئی جی سائوتھ اسدر رضا ،ایس ایس پی کیماڑی ،ایس ایس پی کورنگی اور ایس ایس پی سٹی کے علاوہ ایس پیز ،ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز بھی شامل ہیں ، وزیر اعلیٰ نے اتنے بڑے پیمانے پر تبادلوں کافیصلہ فوری طورپرکرنے کے بجائے لسٹ میں شامل افسران کی رپورٹ اسیشل برانچ اور دیگر انٹیلی جینس اداروں سے طلب کر لی ہے ۔

ذرائع نے بتایاکہ آئی جی سندھ 31 دسمبر 2025 کو اپنی مدت ملازمت مکمل کر لینگے ،آئی جی سندھ کے ریٹائرمنٹ کے بعد ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈوھو آئی جی سندھ کے مضبوط امیداوار ہیں ۔ذرائع نے بتایا کہ آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی میں گزشتہ چند ماہ سے سردجنگ چل رہی ہے ، آئی جی سندھ کی خواہش ہے کہ ایڈیشنل آئی جی سندھ آزادخان کو آئی جی سندھ بنایاجائے ،کراچی رینج میں تعینات موجودہ افسران ایڈیشنل آئی جی کراچی کی ٹیم کاحصہ ہیں، اسی لیے انہیں کمزورکرنے کیلیے ٹیم کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

آئی جی سندھ نے 17 ستمبرکو گلشن معمار میں پولیس اہلکارکی شہادت پر رات ایک بجے کراچی رینج کے افسران کو اہم اجلاس کیلیے طلب کر لیا تھا ۔ ذرائع نے بتایاکہ افسران نے آئی جی سندھ کو جواب دیاکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے پہلے ہی سے میٹنگ کے طلب کی ہوئی ہے ، 11 ستمبرکو آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے 8 ڈی ایس پیزکے خلاف انکوائیری کاازخود نوٹیفکیشن جاری کر دیا، نوٹیفکیشن میں کہاگیاکہ چاروں افسران کے خلاف انکوائری مکمل کرکے 26 ستمبر تک رپورٹ جمع کروائی جائے ۔

ڈی ایس پی سہراب گوٹھ اورنگزیب خٹک ، ڈی ایس پی کلاکوٹ آصف منور ،ڈی ایس پی عیدگاہ ظفر اقبال اور سابقہ ڈی ایس پی کھارادر شبیر احمدکے خلاف تنویر عالم اوڈھوکو انکوائری افسر مقررکیاگیاجبکہ ڈی ایس پی پریڈی ڈی ایس پی لیاقت حیات ، ایس ڈی پی اوگارڈن ڈی ایس پی سید قیصر علی اور سابقہ ایس ایچ او ماڑی پور محمد سلیم جو اب ڈی ایس پی کورٹ پولیس ہیں ،مذکورہ چار ڈی ایس پی کاانکوائری آفیسر ڈی آئی جی انویسٹی گیشن کراچی رینج شوکت علی کھٹیان کو مقررکیاگیا ۔

پولیس افسران کاکہنا ہے کہ ان کے خلاف لگائے گئے الزامات مضہکہ خیز ہیں ، پولیس افسران نے آئی جی سندھ سے گزارش کہ ہے کہ کراچی رینج میں تعینات ان افسران کی بھی ایک لسٹ جاری کی جائے جو ایماندار ہیں۔
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماضی کی مشہور اداکار شہناز شیخ کی پینٹنگز نے شائقین کے دل جیت لیے

ماضی کی مشہور اداکار شہناز شیخ کی پینٹنگز نے شائقین کے دل جیت لیے

 Sep 20, 2025 09:01 PM |
یوٹیوبر رجب بٹ کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش

یوٹیوبر رجب بٹ کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش

 Sep 20, 2025 04:28 PM |
کنگ خان اور دیپیکا پڈوکون ایک مرتبہ پھر بڑی اسکرین پر ساتھ جلوہ گر ہونے کو تیار

کنگ خان اور دیپیکا پڈوکون ایک مرتبہ پھر بڑی اسکرین پر ساتھ جلوہ گر ہونے کو تیار

 Sep 20, 2025 03:34 PM |

رائے

نئی عالمی صف بندیاں

نئی عالمی صف بندیاں

 Sep 21, 2025 03:02 AM |
رونقوں کا ڈھیر

رونقوں کا ڈھیر

 Sep 21, 2025 02:55 AM |
کرکٹ سیاست کی زد میں

کرکٹ سیاست کی زد میں

Sep 21, 2025 02:49 AM |

متعلقہ

Express News

حافظ آباد، ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 5 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق

Express News

راولپنڈی میں نوبیاہتا دلہن شوہر اور سسرالیوں کے تشدد سے جاں بحق، زہر دینے کی تصدیق

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ؛عمران خان کی ایکس پوسٹس غیرقانونی قرار دینے کیلئے درخواست دائر

Express News

ٹرینوں کی نجکاری کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، اوپن نیلامی کا اعلان

Express News

بھارتی حکومت کا سکھ یاتریوں کو روکنے کا اقدام انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار

Express News

آئی اے ای اے کی پرامن جوہری پروگرام میں پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف و توثیق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو