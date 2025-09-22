وزیراعلیٰ سندھ کی ترکیہ کے سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت

وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ترکیہ کے نئے قونصل جنرل ارگل کدک نے کراچی میں ملاقات کی

ویب ڈیسک September 22, 2025
facebook whatsup

وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ترکیہ کے نئے قونصل جنرل ارگل کدک نے کراچی میں ملاقات کی، ملاقات میں دوطرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور مختلف ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان گہرے اور دیرینہ تعلقات ہیں، دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں مزید اضافہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے کوششیں جاری ہیں۔

انہوں نے ترکیہ کے سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ صوبے میں میگا پروجیکٹس، سڑکوں، توانائی، پانی، ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔

انہوں نے کہا کہ کراچی میں جاری پبلک ٹرانسپورٹ منصوبے ترک سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش ہو سکتے ہیں۔

قونصل جنرل ارگل کدک نے سندھ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ترکیہ کے سرمایہ کار سندھ میں سرمایہ کاری کے خواہاں ہیں، کراچی ایک بہترین اور دوستانہ شہر ہے، یہاں کے لوگ بہت محبت سے پیش آتے ہیں۔

وزیراعلیٰ نے یقین دہانی کرائی کہ ترک سرمایہ کاروں کے ساتھ سندھ حکومت مکمل تعاون کرے گی، ملاقات کے دوران یہ طے پایا کہ سندھ کے محکمہ سرمایہ کاری کے سربراہ جلد ترکیہ کے قونصل جنرل سے ملاقات کریں گے تاکہ مشترکہ منصوبوں کو عملی شکل دی جا سکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارت سے دوبارہ شکست کے بعد مریم نفیس کی محسن نقوی سے دلچسپ درخواست

بھارت سے دوبارہ شکست کے بعد مریم نفیس کی محسن نقوی سے دلچسپ درخواست

 Sep 22, 2025 12:56 PM |
کیا اجے دیوگن اداکاری میں توقیر ناصر سے متاثر ہیں؟

کیا اجے دیوگن اداکاری میں توقیر ناصر سے متاثر ہیں؟

 Sep 22, 2025 12:28 PM |
دعا ملک نے انڈسٹری میں ہراسانی کا انکشاف کردیا، مشہور شخصیت ملوث

دعا ملک نے انڈسٹری میں ہراسانی کا انکشاف کردیا، مشہور شخصیت ملوث

 Sep 22, 2025 11:50 AM |

رائے

خطے کی نئی کروٹ

خطے کی نئی کروٹ

Sep 22, 2025 01:47 AM |
ہلدر ناگ

ہلدر ناگ

Sep 22, 2025 01:41 AM |
قدرتی آفات اور گلیشیئر کے پگھلنے کا عمل

قدرتی آفات اور گلیشیئر کے پگھلنے کا عمل

Sep 22, 2025 01:35 AM |

متعلقہ

Express News

مون سون کے آخری اسپیل سے نگر پار رن آف کچھ میں زندگی لوٹ آئی

Express News

انٹر بورڈ کراچی کی بی او جی تبدیل، نوٹیفکیشن جاری

Express News

مغوی اسسٹنٹ کمشنر زیارت اور بیٹے کو اغوا کاروں نے قتل کردیا

Express News

صدر مملکت چین کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے

Express News

وزیراعظم شہباز شریف کی امریکا روانگی کا شیڈول تبدیل

Express News

جس طرح دشمن کے 6جہاز گرائے اسی طرح ملک سے غربت کا خاتمہ بھی کر  کے دکھائیں گے، وزیراعظم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو