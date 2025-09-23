سری لنکن ٹیم 2019 سے پاکستان کیخلاف ٹی ٹوئنٹی میچز میں ناقابل شکست

گزشتہ چھ برسوں میں مسلسل شکستوں کے برعکس یو اے ای کے میدانوں میں پاکستان کو سری لنکا پر برتری حاصل رہی رہے

اسپورٹس ڈیسک September 23, 2025
facebook whatsup

ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں آج مدمقابل آئیں گی۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دونوں ٹیمیں 2022 کے ایشیا کپ فائنل کے بعد پہلی بار ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلیں گی۔

ایشیا کپ 2022 میں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں دبئی میں سپر فور کے میچ اور فائنل میں آمنے سامنے آئی تھیں اور دونوں میچز میں سری لنکن ٹیم فاتح رہی تھی۔

اس سے قبل 2019 میں تین ٹی ٹوئنٹی میچز پر مشتمل ہوم سیریز میں پاکستان کو وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

گزشتہ چھ برسوں میں مسلسل پانچ شکستوں کے برعکس یو اے ای کے میدانوں میں پاکستان کو سری لنکا پر برتری حاصل رہی رہے۔

یو اے ای میں کھیلے گئے سات میچز میں سے چار میں قومی ٹیم نے کامیابی حاصل کی ہے۔

یاد رہے کہ پاکستان کو سپر فور مرحلے کے پہلے میچ میں بھارت کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

پاکستان ٹیم اپنا تیسرا میچ 25 ستمبر کو بنگلادیش کے خلاف کھیلے گی۔ سپر فور مرحلے میں ٹاپ ٹو ٹیمیں 28 ستمبر کو فائنل کھیلیں گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلمان خان فلم کی شوٹنگ کے دوران زخمی، اب حالت کیسی ہے؟

سلمان خان فلم کی شوٹنگ کے دوران زخمی، اب حالت کیسی ہے؟

 Sep 23, 2025 12:26 PM |
سپر اسٹار ماہرہ خان نے شوبز کی دنیا میں قدم کیسے رکھا؟

سپر اسٹار ماہرہ خان نے شوبز کی دنیا میں قدم کیسے رکھا؟

 Sep 23, 2025 11:54 AM |
آریان خان کی ویب سیریز پر تنازع، مقدمے کیلئے درخواست دائر

آریان خان کی ویب سیریز پر تنازع، مقدمے کیلئے درخواست دائر

 Sep 23, 2025 10:46 AM |

رائے

احسن اقبال کر سکتے ہیں

احسن اقبال کر سکتے ہیں

Sep 23, 2025 01:54 AM |
غزہ اور میڈ ان انڈیا

غزہ اور میڈ ان انڈیا

Sep 23, 2025 01:49 AM |
جمہوریت کے ثمرات سے محروم عوام

جمہوریت کے ثمرات سے محروم عوام

Sep 23, 2025 01:51 AM |

متعلقہ

Express News

صاحبزادہ فرحان کا بھارت کے خلاف ففٹی کے جشن پر تنقید کرنے والوں کو کرارا جواب

Express News

چیئر مین پی سی بی کی اسٹیڈیم آمد، جنوبی افریقا ویمنز کی کپتان کو ٹرافی دی

Express News

تیسرا ویمنز ون ڈے: پاکستان نے جنوبی افریقا کو 6 وکٹوں سے شکست دیدی

Express News

ڈی کوک نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لے لیا، پاکستان کے خلاف سیریز میں شامل

Express News

پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیمیں 5 اکتوبر کو پھر آمنے سامنے ہوں گے

Express News

پاکستان نے فخر زمان کے متنازع آؤٹ کی آئی سی سی سے شکایت کردی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو