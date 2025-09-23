راولپنڈی، نجی اسپتال کے قریب سے بچی اغوا

سی پی او سید خالد ہمدانی نے واقعے کا نوٹس لے کر ایس پی راول کو بچی کی فوری بازیابی اور ملزم کی گرفتاری کا حکم دیا

صالح مغل September 23, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
راولپنڈی:

تھانہ بنی کے علاقے میں نجی اسپتال کے قریب سے کم سن بچی کو اغوا کر لیا گیا اور بچی کے اغوا کی اطلاع پر سی پی او سید خالد ہمدانی نے نوٹس لے لیا۔

پولیس نے بتایا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بچی اپنے دادا کے ساتھ اسپتال آئی تھیں جہاں سے ایک شخص بچی کو اغوا کر کے لے گیا۔

واقعے کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی، سی سی ٹی وی فوٹیج سمیت تمام ذرائع سے بچی کی تلاش کی جا رہی ہے۔

سی پی او سید خالد ہمدانی نے واقعے کا نوٹس لے کر ایس پی راول کو بچی کی فوری بازیابی اور ملزم کی گرفتاری کا حکم دیا۔

راولپنڈی پولیس نے بتایا کہ بچی کو بازیاب کروا کر ملوث شخص کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، بچوں کے خلاف جرائم ناقابل برداشت ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

میکسیکو میں لاپتہ معروف کولمبین موسیقاروں کی لاشیں برآمد، تحقیقات جاری

میکسیکو میں لاپتہ معروف کولمبین موسیقاروں کی لاشیں برآمد، تحقیقات جاری

 Sep 23, 2025 03:44 PM |
کترینہ کیف اور وکی کوشل نے مداحوں کو خوشخبری سُنا دی

کترینہ کیف اور وکی کوشل نے مداحوں کو خوشخبری سُنا دی

 Sep 23, 2025 02:58 PM |
کمار سانو کی سابقہ اہلیہ نے گلوکار پر سنگین الزامات عائد کردیئے

کمار سانو کی سابقہ اہلیہ نے گلوکار پر سنگین الزامات عائد کردیئے

 Sep 23, 2025 02:32 PM |

رائے

احسن اقبال کر سکتے ہیں

احسن اقبال کر سکتے ہیں

Sep 23, 2025 01:54 AM |
غزہ اور میڈ ان انڈیا

غزہ اور میڈ ان انڈیا

Sep 23, 2025 01:49 AM |
جمہوریت کے ثمرات سے محروم عوام

جمہوریت کے ثمرات سے محروم عوام

Sep 23, 2025 01:51 AM |

متعلقہ

Express News

گوجرخان پولیس کی کارروائی، آن لائن جوا کھیلنے والا شخص گرفتار

Express News

کراچی، موٹرسائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ سے نجی ٹی وی چینل کا اینکر زخمی

Express News

لاہور ایئرپورٹ پر اے ایس ایف کی کارروائی، منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنادی

Express News

ایف آئی اے، رینجرز کی مشترکہ کارروائی، جعلی ڈالرز فروخت میں ملوث ملزم گرفتار

Express News

کراچی، 15 سالہ لڑکی کا مبینہ اغوا، گرفتار ملزم سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج

Express News

کوئٹہ؛ محکمہ خوراک کے افسران کا گندم میں غبن کا مبینہ سنگین اسکینڈل بے نقاب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو