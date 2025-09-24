جنگلات میں آتشزدگی امریکیوں کےلیے نیا خطرہ قرار

2050 تک آتشزدگی کے سبب ہونے والا دھواں امریکیوں کے لیے موت کی سب سے بڑی وجہ بن سکتا ہے: محققین

ویب ڈیسک September 24, 2025
ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جنگلات کی آتشزدگی امریکا میں ہر سال 41 ہزار سے زائد اموات کا سبب بنتی ہے۔

محققین نے خبردار کیا ہے کہ 2050 تک آتشزدگی کے سبب ہونے والا دھواں امریکیوں کے لیے موت کی سب سے بڑی وجہ بن سکتا ہے۔

جرنل نیچر کے مطابق اس صدی کے وسط تک دھویں کے سبب ہر سال 26500 سے 30000 تک امریکیوں کی اموات تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ جو کہ اس کو شدید گرمی، فصلوں کے خراب ہونے یا توانائی کے مہنگے ہونے سے زیادہ خطرناک ہے۔

تحقیق کے مصنف مارشل برک کے مطابق جنگلات کی آتشزدگی کا دھواں جتنا سمجھا جاتا ہے سحت کے لیے اس سے زیادہ بڑا خطرہ ہے۔

ماہرین نے خبردار کیا کہ دھویں میں موجود باریک ذرات پھیپھڑوں کی گہرائی تک اور خون میں داخل ہو سکتے ہیں جس سے دمے، پھیپھڑوں کے کینسر، بچوں کی قبل از وقت پیدائش، اسقاط حمل اور قلبی مرض کے خطرات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
