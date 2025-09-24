کراچی، فائرنگ کے مختلف واقعات میں باپ بیٹا سمیت 3 افراد زخمی

زخمیوں کو طبی امداد کیلیے اسپتال منتقل کر دیا گیا

محمد شاہ میر خان September 24, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں باپ بیٹا سمیت تین افراد زخمی ہو گئے، جنہیں مختلف اسپتالوں میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔

پہلا واقعہ محمود آباد 6 نمبر کے علاقے میں پیش آیا جہاں بسم اللہ چکن کارنر نامی دکان پر بیٹھے باپ اور بیٹے پر فائرنگ کی گئی۔

زخمیوں کی شناخت 48 سالہ ندیم اور 18 سالہ حذیفہ کے نام سے ہوئی ہے۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق نوجوان کو سینے جبکہ اس کے والد کو ٹانگ پر گولی لگی۔ زخمیوں کو فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔

واقعہ ممکنہ طور پر ڈکیتی کے دوران مزاحمت کا نتیجہ ہے، تاہم ٹیپوسلطان پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ نامعلوم افراد کی جانب سے کیا گیا اور امکان ہے کہ واقعہ ذاتی رنجش کا شاخسانہ ہو۔ پولیس نے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

دوسرا واقعہ سپر ہائی وے کے علاقے اللہ بخش گوٹھ کے قریب پیش آیا، جہاں فائرنگ سے 25 سالہ نوجوان عمر زخمی ہوا۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق نوجوان کو ٹانگ پر گولی لگی اور اسے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس واقعے کو بھی ابتدائی طور پر ڈکیتی کے دوران مزاحمت قرار دیا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

میکسیکو میں لاپتہ معروف کولمبین موسیقاروں کی لاشیں برآمد، تحقیقات جاری

میکسیکو میں لاپتہ معروف کولمبین موسیقاروں کی لاشیں برآمد، تحقیقات جاری

 Sep 23, 2025 03:44 PM |
کترینہ کیف اور وکی کوشل نے مداحوں کو خوشخبری سُنا دی

کترینہ کیف اور وکی کوشل نے مداحوں کو خوشخبری سُنا دی

 Sep 23, 2025 02:58 PM |
کمار سانو کی سابقہ اہلیہ نے گلوکار پر سنگین الزامات عائد کردیئے

کمار سانو کی سابقہ اہلیہ نے گلوکار پر سنگین الزامات عائد کردیئے

 Sep 23, 2025 02:32 PM |

رائے

مقدّر کا سکندر

مقدّر کا سکندر

Sep 24, 2025 01:33 AM |
مہنگی طبی سہولیات

مہنگی طبی سہولیات

Sep 24, 2025 01:29 AM |
دور ہوتی خوابوں کی سرزمین

دور ہوتی خوابوں کی سرزمین

Sep 24, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

راولپنڈی، اغوا ہونے والی بچی چند گھنٹوں میں بحفاظت بازیاب، والدین سے ملا دی گئی

Express News

کراچی، سپر ہائی وے گلشن غازیان سے 20 دن پرانی مسخ شدہ لاش برآمد

Express News

کراچی، فائرنگ کے مختلف واقعات میں باپ بیٹا سمیت 3 افراد زخمی

Express News

کراچی، سافٹ ویئر ہاؤس میں لڑکی کو حبسِ بیجا اور ہراساں کرنے پر تلخ کلامی، ہوائی فائرنگ

Express News

کراچی، پولیس مقابلے میں گرفتار زخمی ڈاکو پولیس اہلکار نکلا

Express News

راولپنڈی، نجی اسپتال کے قریب سے بچی اغوا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو