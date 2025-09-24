ٹرمپ کی اقوام متحدہ آمد پر اسکیلیٹر بند ہونے کی حقیقت سامنے آگئی

صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اقوام متحدہ کو تنقید کا نشانہ بنایا

ویب ڈیسک September 24, 2025
نیو یارک: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کے اقوام متحدہ ہیڈکوارٹر پہنچنے پر اسکیلیٹر اچانک رک جانے کے واقعے کی وضاحت سامنے آگئی۔

واقعہ اس وقت پیش آیا جب ٹرمپ اور ان کی اہلیہ اپنے عملے کے ہمراہ بالائی منزل کی جانب جا رہے تھے کہ برقی سیڑھیاں اچانک رک گئیں اور صدر ٹرمپ کو میلانیا کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنا پڑیں۔

اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک کے مطابق تحقیقات سے پتا چلا کہ صدر ٹرمپ کے ویڈیو گرافر نے تصاویر اور ویڈیوز لینے کے دوران نادانستہ طور پر حفاظتی بٹن کو متحرک کردیا، جس کے باعث حفاظتی نظام نے فوری طور پر اسکیلیٹر کو روک دیا۔

ترجمان نے مزید وضاحت کی کہ یہ حفاظتی طریقہ کار کسی بھی حادثے سے بچانے کے لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ لوگ یا اشیاء گیئر میں پھنسنے سے محفوظ رہیں۔

خیال رہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اقوام متحدہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ "یہاں آ کر مجھے صرف ایک ٹوٹا اسکیلیٹر ملا، اگر خاتون اول کی صحت اچھی نہ ہوتی تو وہ گر جاتیں۔"

 
