ٹرینوں کی ڈائننگ کار میں مسافروں کو غیر معیاری اشیاء فراہم کیے جانے کا انکشاف

لاہور:
گندے ترین برتن، ناقص کھانے پینے کی اشیاء اور کھانا فراہم کرنے والے ملازمین کے میڈیکل ٹیسٹ بھی ایکسپائری نکلے، یہ ہے پاکستان ریلویز کے مسافروں کو فراہم کیا جانا والا کھانا پینا۔
وزیر ریلوے حنیف عباسی کے دوران سفر مسافروں کو دیے جانے والے کھانے پینے کی اشیاء کی از خود چیکنگ کے باوجود دوران سفر ٹرین کی ڈائننگ کار میں مسافروں کو کھانے پینے کی غیر معیاری اشیاء اور ایکسپائر ڈبل روٹی فراہم کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔
مسافر ہزاروں روپے ادا کرنے کے باوجود غیر معیاری اشیاء کھانے پر مجبور ہیں۔
پاکستان ریلویز کی طرف سے کی جانے والی کارروائی کے مطابق معائنے کے دوران حفظان صحت کے حوالے سے بعض بے ضابطگیاں سامنے آئیں ہیں۔
کراچی ایکسپریس کی ڈائننگ کار میں بعض ایکسپائری اشیاء کی فراہمی پر کنٹریکٹرز کو موقع پر جرمانہ کیا گیا جبکہ ایکسپائر کھانے پینے کی چیزیں ضبط کر لی گئیں۔
پاکستان ریلویز کے اسسٹنٹ کمرشل آفیسر ریلوے لاہور ڈویژن بلال قمر نے چند روز قبل 15 اَپ کراچی ایکسپریس کی ڈائننگ کار پر اچانک چھاپہ مارا، جس دوران مسافروں کو دی جانے والی ڈبل روٹی (بریڈ) زائد المیعاد پائی گئی۔
کھانے کے برتن انتہائی گندے تھے جبکہ چائے کافی کے لیے غیر معیاری دودھ کا استعمال بھی کیا جا رہا تھا۔ ڈائننگ کار کی مجموعی صفائی ستھرائی انتہائی ناقص تھی جبکہ حفظانِ صحت کے اصولوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا تھا۔
ڈائننگ کار میں کام کرنے والے بعض ملازمین کے میڈیکل کارڈز اَپ ڈیٹ نہیں تھے، کھانے پینے کی چیزوں کے نرخ نامے بھی آویزاں نہیں کیے گئے تھے۔
معائنہ مکمل ہونے کے بعد تمام غیر معیاری اور ناقص اشیاء ضبط کر لی گئیں، ڈائننگ کار کے حوالے سے رپورٹ بنا کر متعلقہ حکام کو بجھوا دی گئی۔