غزہ میں حماس کے اسنائپر کا تاک لگا کر حملہ؛ اسرائیلی فوجی ہلاک

غزہ سٹی میں ملٹری چیک پوسٹ پر حماس کے حملے میں اسرائیلی فوج کا ایک اور اہلکار ہلاک ہوگیا۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ حماس کے اسنائپر کے حملے میں 21 سالہ اسٹاف سرجنٹ چلاچیو شمعون دمیلاش مارا گیا۔
اسرائیلی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مارے گئے اہلکار کا تعلق نہال بریگیڈ کی 932 ویں بٹالین سے تھا جو بیئر شیبا کے رہائشی تھے۔
ابتدائی تحقیقات میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فوجی کیمپ کی چیک پوسٹ پر تعینات تھے جب ان پر اسنائپر نے تاک کر گولی چلائی۔
اس واقعے کے بعد 7 اکتوبر 2023 سے جاری غزہ جنگ میں حماس کے ساتھ دو بدو جھڑپوں میں مارے گئے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 850 سے تجاوز کرگئی۔
ان میں وہ پولیس اہلکار بھی شامل ہیں جو غزہ یا اسرائیلی سرزمین پر عام فلسطینیوں کے حملوں میں مارے گئے تھے۔
یہ تعداد اس کے علاوہ ہے جب حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملہ کیا تھا جس میں 1500 اسرائیلی مارے گئے تھے۔
دوسری جانب غزہ پر تقریبا دو سال سے مسلسل جاری اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 65 ہزار سے تجاوز کرگئی جب کہ 2 لاکھ سے زائد زخمی ہوگئے۔
ادھر اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 22 ہزار سے زائد حماس جنگجوؤں کو مارا ہے جو اسرائیل پر حملوں میں ملوث تھے۔
اسرائیلی فوج نے الزام عائد کیا کہ غزہ میں معصوم شہریوں کی ہلاکت کی وجہ بھی حماس ہے جو عام شہریوں کو "انسانی ڈھال" کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔