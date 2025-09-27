ایشیا کپ: بھارت کیخلاف شناکا کو رن آؤٹ ہونے کے باوجود آؤٹ کیوں نہیں دیا گیا؟

سری لنکن بلے باز ڈسن شناکا کو بھارت کے خلاف میچ میں رن آؤٹ ہونے کے باوجود آؤٹ نہیں دیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے کے آخری میچ میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان فیصلہ سپر اوور میں ہوا۔
سری لنکا نے سپر اوور میں پہلے بیٹنگ کی۔ کوشل پریرا صفر پر آؤٹ ہو کر پویلین واپس لوٹ گئے تھے۔
اس کے بعد ڈسن شناکا نے ارشدیپ کی گیند کھیلنے کی کوشش کی تاہم وہ مس کرگئے اور گیند سیدھی کیپر کے ہاتھوں میں چلی گئی، اس دوران وہ رن لینے کی کوشش میں آگے بڑھے تو کیپر نے رن آؤٹ کردیا۔
تاہم اسی دوران بولر ارشدیپ نے کیچ کی اپیل بھی کی اور امپائر نے شناکا کو کیچ آؤٹ قرار دے دیا جس پر شناکا نے ری ویو لیا جس میں پتا چلا کہ گیند ان کے بلے سے نہیں چھوئی تھی اور وہ ناٹ آؤٹ قرار پائے۔
آن فیلڈ امپائر نے پہلے فیصلے میں کیچ کی اپیل پر ہی آؤٹ دے دیا تھا اس وجہ سے شناکا رن آؤٹ قرار پانے سے بچ گئے۔