ریلوے نے موسم سرما کیلیے ٹرینوں کا نیا شیڈول جاری کر دیا

لاہور:
پاکستان ریلوے نے موسم سرما کے لیے ٹرینوں کا نیا شیڈول جاری کر دیا جس پر آج سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔
ٹرینوں کے نئے شیڈول میں 16 ٹرینوں کی روانگی میں معمولی ردوبدل کیا گیا ہے۔
شیڈول کے مطابق 3 ٹرینوں کو مختلف اسٹیشنز پر دیے گئے اسٹاپ ختم کر دیے گئے ہیں جبکہ بحال ہونے والی 4 ٹرینوں کو نئے شیڈول میں شامل کر لیا گیا ہے۔
علامہ اقبال ایکسپریس ٹرین سیالکوٹ سے صبح 7 بجے کے بجائے ساڑھے 7 بجے اور نارووال پسنجر ٹرین صبح 7 بجے کے بجائے 7 بجکر 25 منٹ پر روانہ ہوا کرے گی۔ فیض احمد فیض پسنجر ٹرین نارووال سے صبح ساڑھے 5 بجے کے بجائے 5 بجے روانہ ہوا کرے گی۔
عوام ایکسپریس ٹرین کراچی سے صبح ساڑھے 7 بجے کے بجائے 8 بجے روانہ ہوا کرے گی جبکہ شالیمار ایکسپریس ٹرین لاہور سے صبح ساڑھے 7 بجے کے بجائے 7 بجکر 10 منٹ پر روانہ ہوگی۔
نئے شیڈول میں 9 ٹرینوں کو مختلف ریلوے اسٹیشنز پر دیے گئے عارضی اسٹاپ ختم کر کے ریگولر اسٹاپ دے دیے گئے ہیں۔
مذکورہ ٹرینوں میں رحمان بابا ایکسپریس، کراچی ایکسپریس، شالیمار ایکسپریس، جعفر ایکسپریس، پاک بزنس ایکسپریس، پاکپتن ایکسپریس، تیز گام اور ملت ایکسپریس شامل ہیں۔