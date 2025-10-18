سپر ہائی وے جمالی گوٹھ میں فائرنگ، باپ جاں بحق بیٹا زخمی

ابتدائی تفتیش میں جاں بحق اور زخمی باپ بیٹا بتائے جارہے ہیں

ویب ڈیسک October 18, 2025
سپر ہائی وے کے قریب جمالی گوٹھ میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہوگئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق جائے وقوعہ پر فائرنگ سے جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کو عباسی شہید اسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔

واقعہ سپر ہائی وے جمالی گوٹھ میں نیو غریب آباد قلندری ہوٹل کے قریب پیش آیا۔ چھیپا ذرائع کے مطابق واقعے کے بعد جاں بحق اور زخمی افراد کو چھیپا ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جہاں جاں بحق شخص کی شناخت جلات خان ولد محمد شاہ عمر 55 سال جبکہ زخمی کی شناخت 22 سالہ عزت خان ولد جلات خان عمر کے نام سے ہوئی ہے۔

پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش میں جاں بحق اور زخمی باپ بیٹا بتائے جارہے ہیں۔ جائے وقوعہ پر ایک شخص تشدد سے زخمی بھی ہوا جسکو طبی امداد فراہم کرنے کیلئے اسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔

پولیس کے مطابق فائرنگ کے واقعے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ فائرنگ سے زخمی شخص کے ابتدائی بیان کے مطابق واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آیا ہے۔
