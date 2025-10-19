ورجینیا، اسلحہ سپلائی کے الزام پر پاکستانی کو40 سال قید

خانیوال کے پہلوان کو یمنی حوثی باغیوں کو اسلحہ سپلائی کرنے پر سزا ہوئی

راشد بن امیر October 19, 2025
خانیوال:

امریکی ریاست ورجینیا کی عدالت نے خانیوال کے علاقے عبد الحکیم کے رہائشی پہلوان جو ایک ایرانی شہری کی کشتی پر ملازم ہے، کو یمنی حوثی باغیوں کو اسلحہ سپلائی کرنے کے جرم میں 40سال قید کی سزا سنا دی اورانکے وکیل کی رحم کی اپیل مسترد کردی۔ 

پہلوان کو11جنوری کو امریکی بحریہ نے بحرے عرب میں ایک خصوصی آپریشن کے دوران گرفتار کیا۔

آپریشن میں امریکی نیوی کے دو اہلکار سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوگئے تھے پاکستانی شہری پر الزام تھا کہ وہ ایرانی ساختہ مہلک ہتھیار جن میں بیلسٹک میزائل اینٹی کروز میزائل کے پرزے اور وارہیڈ شامل تھے یمنی حوثیوں کو سپلائی کرتا تھا۔
