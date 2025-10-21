اسلام آباد ہائی کورٹ نے زلفی بخاری کی جائیداد نیلامی کا عمل روکنے کا حکم دے دیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے زلفی بخاری کی جائیداد نیلامی کے نیب کے فیصلے کے خلاف بہن سکینہ بخاری کی درخواست پر نوٹس جاری کردیا، اسلام آباد ہائیکورٹ کے ڈویژن بینچ نے جائیداد نیلامی کا مکمل ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔
جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سماعت کی، درخواست گزار کی جانب سے سینئر وکیل بابر اعوان ایڈووکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔
جسٹس ارباب محمد طاہر نے استفسار کیا کہ نیلامی ہو گئی ہے؟ ابھی کیا اسٹیٹس ہے؟ بابر اعوان ایڈووکیٹ نے کہا کہ نیلامی کا عمل جاری ہے لیکن ہمیں کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا، نیلامی کا اشتہار جاری ہوا تو اس سے ہمیں علم ہوا، جائیداد کس نے خریدی ہے اس کی کوئی دستاویزات بھی سامنے نہیں آئی۔
جسٹس ارباب محمد طاہر نے استفسار کیا کہ ’ کیا جائیداد کی تقسیم ہو چکی ہے؟ بابر اعوان ایڈووکیٹ نے مؤقف اپنایا کہ تقریبا 21 سو کنال مشترکہ اراضی ہے جس کی تقسیم ابھی نہیں ہوئی، دیگر مالکان بھی ہیں، میں صرف سکینہ بخاری کا وکیل ہوں۔
عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کر کے آئندہ تاریخ تک جواب طلب کر لیا، عدالت نے کیس کی سماعت نومبر کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی۔
زلفی بخاری کی ہمشیرہ نے بابر اعوان کے ذریعے درخواست دائر کی جس میں مؤقف اپنایا گیا کہ جائیداد کی بہنوں میں تقسیم سے قبل نیلامی نہیں ہوسکتی۔
احتساب عدالت نے سیدہ سکینہ بخاری کی جائیداد نیلامی کیخلاف درخواست مسترد کردی تھی۔