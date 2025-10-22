اسٹیل ٹاؤن کے فارم ہاؤس میں ڈکیت گروہ کی واردات، لاکھوں روپے مالیت کے 46 بکرے لے گئے

مسلح افراد نے ملازمین کو یرغمال بناکر ایک جگہ پر باندھا، موبائل اور نقدی بھی چھین لی، مقدمہ درج

منور خان October 22, 2025
شہر قائد کے علاقے اسٹیل ٹاؤن میں لنک روڈ کے قریب فارم ہاؤس پر مسلح افراد نے دھاوا بولا اور لاکھوں روپے مالیت کے 46 مہنگے ترین بکرے چھین کر فرار ہوگئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اسٹیل ٹاؤن کے علاقے ایم ڈی اے سوسائٹی لنک روڈ کے قریب فارم پر مسلح ڈاکوؤں نے دھاوا بول کر عملے کو یرغمال بنا کر بھاری مالیت کے 46 بکرے اور بکریاں چھین کر اپنے ہمراہ لائے ہوئے ٹرک پر لاد کر فرار ہوگئے۔

فارم ہاؤس کے مالک شیخ علی نے ایکسپریس کو بتایا کہ واردات 20 اکتوبر بروز پیر کی رات تقریباً ساڑھے گیارہ بجے ہوئی، ڈاکوؤں کی تعداد 8 سے 10 کے قریب تھی۔

انہوں نے بتایا کہ ڈاکو اپنے ہمراہ ایک ٹرک بھی ساتھ لائے تھے، انہوں نے فارم پر موجود تمام عملے کو یرغمال بنا کر انھیں باندھ دیا اور 45 منٹ میں واردات مکمل کر کے فارم میں موجود گلابی نسل کی بکریاں اور بکرے ٹرک میں بھر کر موقع سے فرار ہوگئے۔

مالک کے مطابق ڈاکوؤں نے فارم میں نصب کلوز سرکٹ کیمرے اور ڈی وی آر سسٹم کو بھی توڑ دیا تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ انھوں نے بتایا کہ فارم سے چھین کر لیجائے جانے والے بکروں اور بکریوں کی لاکھوں روپے مالیت ہے جبکہ ڈاکوؤں کے فرار ہونے کے بعد واقعے کی اطلاع مدد گار 15 پولیس کو دی گئی جس نے موقع پر پہنچ کر معلومات حاصل کر کے لنک روڈ ٹول پلازہ سے مبینہ طور پر واردات میں استعمال کیے جانے والے ٹرک کی تصاویر اور رجسٹریشن نمبر حاصل کرلیا۔

فارم کے مالک نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکوؤں کے بیک پر ایک کار بھی تھی اور اس کی تصویر بھی ٹول پلازہ کے کیمروں میں آئی ہے جو کہ پولیس کے حوالے کر دی گئی ہیں۔

 اسٹیل ٹاؤن پولیس نے فارم کے مینجر کی مدعیت میں نامعلوم ڈاکوؤں کے خلاف فارم سے 18 بکریاں اور 28 بکروں کے علاوہ ملازمین سے موبائل فون چھین کر لیجانے کا مقدمہ نمبر 834 سال 2025 بجرم دفعات 395 اور 397 کے تحت درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انچارج انویسٹی گیشن ملیر ڈویژن کے حوالے کر دیا۔

فارم کے مالک نے مزید بتایا کہ مذکورہ واردات انتہائی منصوبہ بندی کے تحت انجام دی گئی ہے، انھوں نے پولیس حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ واردات میں ملوث ڈاکوؤں کا سراغ لگا کر انھیں گرفتار اور چھین کر لیجائے گئے بکرے اور بکریاں برآمد کرائی جائیں۔
ہمارے ساتھ شامل ہوں

