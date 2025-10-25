میرپور خاص: ایس ایچ او نے فریاد لےکر تھانے آنے والی خاتون کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنادیا

بیٹی کی بازیابی کےلیےفریاد لے کر مہران پولیس اسٹیشن گئی تھی جہاں اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، متاثرہ خاتون کا بیان

ویب ڈیسک October 25, 2025
میرپور خاص میں پولیس اسٹیشن میں فریادلے کر آنے والی خاتون کو مبینہ جنسی زیادتی  کا نشانہ بنا دیا گیا۔

رپورٹ کے مطابق ضلع پولیس کے ترجمان نے کہا کہ خاتون نے ڈی آئی جی کو درخواست دی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے فریاد لے کر مہران پولیس اسٹیشن گئی تھی جہاں اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔

پولیس کا بتانا ہے کہ خاتون کی مدعیت میں زیادتی کا مقدمہ درج کرلیا گیا  ہے، بعد ازاں  ایس ایس پی ڈاکٹر سمیر نور چنہ نے فوری طور پر ایس ایچ او میرخادم تالپور کو معطل کرتے ہوئے انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔

پولیس کے مطابق خاتون کی درخواست کے بعد ایس ایچ او اور خاتون کے میڈیکل نمونے ٹیسٹ کے لیے جمع ہوگئے ہیں ، تفصیلی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔

 
