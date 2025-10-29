جامشورو کے کوہستانی علاقے میں گیسٹرو وباء سے 6افراد کی ہلاکت، وزیراعلیٰ سندھ کا نوٹس

محکمہ صحت اور پی پی ایچ آئی کی میڈیکل ٹیمیں متاثرہ گاؤں فیض محمد روانہ کر دی گئیں

ویب ڈیسک October 29, 2025
facebook whatsup
کراچی:

وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے جامشورو کے کوہستانی علاقے میں گیسٹرو کی وبا سے قیمتی جانوں کے ضیاع کا نوٹس لیتے ہوئے فوری ایکشن لے لیا۔

وزیراعلیٰ سندھ کی ہدایت پر محکمہ صحت اور پی پی ایچ آئی کی میڈیکل ٹیمیں متاثرہ گاؤں فیض محمد روانہ کر دی گئیں۔

وزیراعلیٰ سندھ کو کمشنر حیدرآباد اور ڈپٹی کمشنر جامشورو کی جانب سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق اب تک 105 مریضوں کا علاج مکمل کیا جا چکا ہے، جن میں سے 85 مریض شدید گیسٹرو میں مبتلا تھے جبکہ 15 افراد کی حالت نازک رہی۔ ضلعی انتظامیہ نے وزیراعلیٰ کو آگاہ کیا کہ وبا کے باعث 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔

وزیراعلیٰ سندھ نے ہدایت کی کہ کسی متاثرہ فرد کو علاج سے محروم نہ رکھا جائے اور گاؤں میں فوری طبی کیمپس قائم کیے جائیں۔ ان کی ہدایت پر صاف پانی کے واٹر ٹینکرز متاثرہ علاقے میں روانہ کر دیے گئے جبکہ گاؤں میں آر او پلانٹ کو آئندہ ترقیاتی پروگرام (ADP) میں شامل کر لیا گیا ہے۔

لیبارٹری رپورٹ کے مطابق مقامی پانی کے نمونوں میں آلودگی کی شرح حد سے زیادہ پائی گئی اور پانی کو انسانی استعمال کے لیے غیر محفوظ قرار دیا گیا۔

وزیراعلیٰ سندھ نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ متاثرہ علاقوں میں سخت نگرانی جاری رکھی جائے تاکہ وبا دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ ترجمان وزیراعلیٰ کے مطابق مراد علی شاہ خود صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں، جبکہ محکمہ صحت، پی پی ایچ آئی اور بحالی ٹیموں کی مشترکہ کارروائیاں جاری ہیں۔

ڈپٹی کمشنر جامشورو کے مطابق تین روزہ طبی آپریشن کے دوران بیشتر مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور اسپتالوں میں ادویات اور آئی وی فلوئڈز کی فراہمی یقینی بنا دی گئی ہے۔

وزیراعلیٰ سندھ نے واضح کیا کہ عوام کی صحت ہماری پہلی ترجیح ہے۔ تمام محکمے الرٹ رہیں، صاف پانی کی فراہمی اور حفاظتی اقدامات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بالی ووڈ کے سُپر اسٹار 89 سالہ دھرمیندر کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل

بالی ووڈ کے سُپر اسٹار 89 سالہ دھرمیندر کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل

 Nov 01, 2025 12:38 AM |
آیوشمان کھرانہ نے اپنی سپر ہٹ فلم کیلئے کتنا معاوضہ لیا تھا؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

آیوشمان کھرانہ نے اپنی سپر ہٹ فلم کیلئے کتنا معاوضہ لیا تھا؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

 Oct 31, 2025 04:13 PM |
نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز ’اسٹرینجر تھنگز‘ کا سنسنی سے بھرپور ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز ’اسٹرینجر تھنگز‘ کا سنسنی سے بھرپور ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

 Oct 31, 2025 03:33 PM |

متعلقہ

Express News

دہشت گرد اگر ہمیں ایک گولی مارتا ہے تو ہمیں 10 مارنی چاہئیں، رہنما پی ٹی آئی

Express News

پنجاب میں مساجد کے امام کی رجسٹریشن سے متعلق حکومتی وضاحت سامنے آگئی

Express News

ایک سال کے دوران حکومتی قرضوں میں 10 ہزار ارب کا اضافہ، مجموعی قرض 84 ہزار ارب ہوگیا

Express News

سرکاری ملازمین کیلیے ہاؤس رینٹ سیلنگ میں بڑے اضافے کی منظوری

Express News

پنجاب میں کسی بھی جماعت، فرد یا کاروبار میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر سخت کارروائی کا فیصلہ

Express News

مہمند ڈیم ہائیڈرو پاور منصوبہ: پاکستان کویت کے درمیان 25 ملین ڈالر کے قرض پروگرام پر دستخط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو