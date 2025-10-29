پنجاب، ترقیاتی منصوبوں کیلئے 36 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری

یئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف کی زیرصدارت صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا

ویب ڈیسک October 29, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
لاہور:

پنجاب کی صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے 36 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔

ترجمان پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف کی زیرصدارت صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 39 ویں اجلاس میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے 36 ارب روپے کے فنڈز منظور دے دی گئی ہے۔

اجلاس میں پوٹھوہار ریجن میں زراعت کے فروغ کے لیے 7ارب 30 کروڑ، مری میں کشمیر بازار کو وسعت دینے کے لیے دو ارب 70 کروڑ اور نارووال شکر گڑھ سے کوٹ نائینان گرلز ڈگری کالج تک سڑک کی تعمیر و مرمت کے لیے ایک ارب 14 کروڑ کے فنڈز کی منظوری دی گئی۔

صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی نے پنجاب انکلوسیو سٹیز پروگرام کے تحت واٹر اینڈ سینیٹیشن سہولیات کی فراہمی کے پروگرام کے لیے 7ارب، ساہیوال کے نارتھ زون میں واٹر سپلائی اور سیوریج سسٹم کی بہتری کے لیے 12 ارب 94 کروڑ، ساہیوال کے ساؤتھ زون میں سیورج سسٹم کی بہتری کے لیے 4ارب 49 کروڑ اور ضلع ساہیوال میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 41 کروڑ کے فنڈز منظور کیے۔

اسی طرح فیصل آباد کے ماس ٹرانزٹ سسٹم کے سیڈ منی کی فراہمی کے منصوبے کو حتمی منظوری کے لیے سی ڈبلیو پی کو بھیجنے کی بھی منظوری دی گئی، چیف منسٹر پنجاب ہائی پاور ٹریکٹر پروگرام 26-2025 کے پوزیشن پیپر کی منظوری دی گئی۔

اجلاس میں ریمپنگ کراپ رپورٹنگ سروسز فار تحصیل لیول ٹیسٹیمیٹس اورڈیولپمنٹ آف کراپڈ لینڈ فورکاسٹ انفارمیشن سسٹم اور جنوبی پنجاب میں  کھجور کے باغات کی پروموشن کے پروگرام کے پوزیشن پیپر کی منظوری دی گئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بالی ووڈ کے سُپر اسٹار 89 سالہ دھرمیندر کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل

بالی ووڈ کے سُپر اسٹار 89 سالہ دھرمیندر کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل

 Nov 01, 2025 12:38 AM |
آیوشمان کھرانہ نے اپنی سپر ہٹ فلم کیلئے کتنا معاوضہ لیا تھا؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

آیوشمان کھرانہ نے اپنی سپر ہٹ فلم کیلئے کتنا معاوضہ لیا تھا؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

 Oct 31, 2025 04:13 PM |
نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز ’اسٹرینجر تھنگز‘ کا سنسنی سے بھرپور ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز ’اسٹرینجر تھنگز‘ کا سنسنی سے بھرپور ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

 Oct 31, 2025 03:33 PM |

متعلقہ

Express News

دہشت گرد اگر ہمیں ایک گولی مارتا ہے تو ہمیں 10 مارنی چاہئیں، رہنما پی ٹی آئی

Express News

پنجاب میں مساجد کے امام کی رجسٹریشن سے متعلق حکومتی وضاحت سامنے آگئی

Express News

ایک سال کے دوران حکومتی قرضوں میں 10 ہزار ارب کا اضافہ، مجموعی قرض 84 ہزار ارب ہوگیا

Express News

سرکاری ملازمین کیلیے ہاؤس رینٹ سیلنگ میں بڑے اضافے کی منظوری

Express News

پنجاب میں کسی بھی جماعت، فرد یا کاروبار میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر سخت کارروائی کا فیصلہ

Express News

مہمند ڈیم ہائیڈرو پاور منصوبہ: پاکستان کویت کے درمیان 25 ملین ڈالر کے قرض پروگرام پر دستخط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو