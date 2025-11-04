وفاقی ملازمین کے ہاؤس رینٹ الاؤنس میں بڑا اضافہ﻿

وفاقی ملازمین کے لیے کرایہ داری سیلنگ میں 85 فیصد اضافہ کردیا گیا جب کہ وزارت ہاؤسنگ نے کرایہ داری سیلنگ کے اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔
وزارت ہاؤسنگ و ورکس کا نیا اضافہ یکم نومبر 2025 سے نافذ کردیا گیا، رہائشی کرایہ داری سیلنگ کی شرح فنانس ڈویژن کی مشاورت سے مقرر کی گئی ہے۔
وفاقی حکومت کے تمام ملازمین (بی ایس-1 تا 22) کے لیے اضافے کی منظوری دی گئی، اضافے کا اطلاق 6 خاص اسٹیشنز پر ہو گا۔
یہ بھی پڑھیں: سرکاری ملازمین کیلیے رہائشی مکانات کے کرایوں کی حد میں نمایاں اضافہ
بڑے شہروں میں کرایہ جات میں اضافہ سرکاری ملازمین کو بڑھتے کرایوں میں بڑا ریلیف دے گا
وفاقی وزیر ہاؤسنگ میاں ریاض حسین پیرزادہ نے وفاقی ملازمین کو مبارکباد دی اور کہا کہ وزارت ہاؤسنگ ملازمین کی سہولت کے لیے پرعزم ہیں۔