کراچی میں پی ٹی آئی کی کنونشن کرنے کی کوشش ناکام، متعدد کارکنان گرفتار

پولیس نے حراست میں لیے گئے تمام افراد کو تھوڑی دیر بعد رہا بھی کردیا

عامر خان November 10, 2025
کراچی کے علاقے کورنگی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے متعدد کارکنان کو حراست میں لیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد رہا کردیا۔

پاکستان تحریک انصاف  کراچی کی ترجمان نے اپنے جاری بیان میں الزام عائد کیا کہ پولیس نے اتوار کو پی ٹی آئی کے تحت کورنگی کنونشن پر دھاوا بول کر کئی مقامی رہنماؤں اور کارکنان کو حراست میں لیا۔

انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کراچی ڈسٹرکٹ کورنگی کے پرامن کنونشن پر سندھ حکومت کی بوکھلاہٹ عیاں ہوگئی، پولیس نے بلاجواز چھاپے مار کر یوسی چیئرمین سعد اچکزئی، صدر کورنگی ملک نعمان، ولید ہاشمی اور متعدد دیگر کارکنان کو حراست میں لے لیا۔

پی ٹی آئی کراچی کے صدر راجہ اظہر نے کہا کہ یہ جمہوریت نہیں بلکہ سول ڈکٹیٹرشپ کا دور ہے، مگر سندھ حکومت نے فسطائیت کی تمام حدیں پار کر دی ہیں، جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے حکمران دراصل عوامی طاقت سے خوفزدہ ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ایک ڈسٹرکٹ کے کنونشن سے اتنا خوف  یہ ان کی ناکامی کا کھلا ثبوت ہے، ان مظالم کے خلاف  پی ٹی آئی کراچی بھر میں شدید احتجاج کرے گی۔

دوسری جانب ایس ایچ او زمان ٹاون نے نفیس الرحمن نے  پی ٹی آئی کے کسی کارکن یا عہدیدار کو پولیس نے حراست میں نہیں لیا ہے۔

بعد ازاں پی ٹی آئی کراچی کی ترجمان نے تصدیق کی کہ پولیس نے حراست میں لیے گئے کارکنان کو رہا کردیا ہے۔
