قصور، پولیس نے منشیات سپلائی کرنے والے بڑے نیٹ ورک کو پکڑ لیا، کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد

ملزمان کی شناخت اللہ وسایا، ناصر، سہیل طارق، سہیل طفیل اور شیر علی کے ناموں سے ہوئی ہے

ویب ڈیسک November 12, 2025
قصور:

 قصور پولیس نے منشیات سپلائی کرنے والے ایک بڑے نیٹ ورک کو گرفتار کرتے ہوئے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات اور جدید ڈرون برآمد کر لیا۔

پولیس نے 6 کلو ہیروئن، 3 کلو افیون، اور 10 لاکھ روپے مالیت کی جدید ڈرون بیٹریاں برآمد کیں۔

ڈی پی او محمد عیسیٰ خاں کی ہدایت پر ایس ایچ او سٹی چونیاں کی قیادت میں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی۔

پولیس نے خفیہ اطلاع ملنے پر سپیشل ناکہ بندی کی اور 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔

ملزمان کی شناخت اللہ وسایا، ناصر، سہیل طارق، سہیل طفیل اور شیر علی کے ناموں سے ہوئی ہے۔

پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے برآمد ہونے والی 6 کلوگرام ہیروئن کی مالیت تقریباً ایک کروڑ روپے ہے، جبکہ 3 کلو افیون، 10 لاکھ روپے مالیت کا جدید ڈرون اور 4 ڈرون بیٹریاں بھی برآمد کی گئی ہیں۔

ملزمان کے خلاف امتناع منشیات کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر کے انویسٹی گیشن شروع کر دی گئی ہے۔

ڈی پی او محمد عیسیٰ خاں نے کہا کہ ضلع کو منشیات سے پاک کرنے کا عمل کامیابی سے جاری ہے اور پولیس ہر سطح پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گی۔
