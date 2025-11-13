کراچی؛ ڈمپر کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت، ہنگامہ آرائی کیس میں لیاقت محسود کی ضمانت میں توسیع

لیاقت محسود کے خلاف حادثے کے بعد موقع پر ہنگامہ آرائی اور شہریوں پر تشدد کا الزام ہے، پولیس

کورٹ رپورٹر November 13, 2025
کراچی:

ایڈیشنل سیشن جج جنوبی نے رامسوامی میں ڈمپر کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت سے متعلق ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں ملزم لیاقت محسود کی ضمامت میں توسیع کردی۔

رامسوامی کے علاقے میں ڈمپر کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت سے متعلق ہنگامہ آرائی کے مقدمے کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج جنوبی کی عدالت میں  ہوئی، جہاں  فاضل جج کی رخصت کے باعث درخواست ضمانت کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کردی گئی۔

عدالت نے مقدمے کے ملزم ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود کی عبوری ضمانت میں آئندہ سماعت تک توسیع کرتے ہوئے سماعت 22 نومبر کو مقرر کردی۔

پولیس کے مطابق لیاقت محسود کے خلاف حادثے کے بعد موقع پر ہنگامہ آرائی اور شہریوں پر تشدد کا الزام ہے۔
