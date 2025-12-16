کراچی زلزلہ، لیاری کی رہائشی عمارت میں خطرناک دراڑیں پڑ گئیں، مکین سڑکوں پر نکل آئے

پولیس، فائر بریگیڈ، ایدھی ایمبولینس اور رضاکار فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ہیں

اسٹاف رپورٹر December 16, 2025
facebook whatsup
کراچی:

کراچی میں زلزلے کے جھٹکوں کے بعد لیاری کے علاقے نیا آباد لیاقت کالونی کے قریب واقع رہائشی عمارت بابا آرکیڈ میں خطرناک دراڑیں پڑ گئیں، جس کے باعث علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔

ایدھی حکام کے مطابق زلزلے کے فوراً بعد عمارت میں دراڑیں نمودار ہوئیں، جس پر مکین اپنی جان بچانے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے اور کھلے مقامات پر جمع ہوگئے۔

اطلاع ملتے ہی پولیس، فائر بریگیڈ، ایدھی ایمبولینس اور رضاکار فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ہیں۔

ریسکیو ٹیموں نے عمارت کا ابتدائی معائنہ شروع کردیا جبکہ ممکنہ خطرے کے پیش نظر شہریوں کو عمارت سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

دوسری جانب بلڈنگ کے رہائشی کا کہنا تھا کہ پورے شہر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کئے گئے، زلزلے کے باعث بلڈر کے رہائشی خوف وہراس کے عالم میں باہر آ گئے تھے۔

زلزلے سے دیگر علاقے کے لوگ بھی باہر نکلے کچھ عناصر نے شرارت کی اور بلڈنگ کے مخدوش ہونے کی اطلاع دی۔

انہوں نے کہا کہ بلڈنگ کو کوئی نقصان نہیں ہوا لوگ رہائش پزیر ہیں، ہمارے علاقے کو بلڈنگ مافیا قبضہ کرنا چاہتی ہے اسی لیے مافیا کی جانب سے بلڈنگ سے متعلق افواہ پھیلائی گئی۔

واضح رہے کہ کراچی کے شمال مغرب میں رات 12 بجکر 58 منٹ پر 5.2 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا جس کے جھٹکے شہر کے مختلف علاقوں میں محسوس کیے گئے۔

زلزلے کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور کئی علاقوں میں لوگ گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

 Dec 15, 2025 09:59 PM |
ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

Dec 15, 2025 09:29 PM |
رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

 Dec 15, 2025 08:08 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ تحریک آزادی کے رہنما اللہ بخش یوسفی کے بیٹے کے گھر ڈکیتی میں ملوث 5 ملزمان گرفتار

Express News

بلوچستان میں ایک روز کیلیے ٹرین سروس مکمل معطل رکھنے کا فیصلہ

Express News

کراچی؛ کورنگی میں گھریلو ماسیوں سمیت تین افراد نے گھر کا صفایا کر دیا، مزاحمت پر مالکن زخمی

Express News

ڈھرکی میں ڈاکوؤں کا مسافر کوچ پر حملہ، متعدد افراد کو اغوا کرلیا

Express News

قومی ایئرلائن کی نجکاری کیخلاف عالمی عدالت جانے کا عندیہ

Express News

کراچی؛ مومن آباد میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے دو افراد زخمی، فرار ہونے والا ڈرائیور گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو