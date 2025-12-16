سمندروں سے منشیات کی ترسیل میں 94 فیصد کمی، اب زمینی کارروائی ہو گی، صدر ٹرمپ

فینٹانول کو وہ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والا اسلحہ سمجھتے ہیں، امریکی صدر

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup
واشنگٹن:

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سمندری راستوں سے منشیات کی ترسیل میں 94 فیصد کمی آچکی ہے، جبکہ منشیات فروشوں کے خلاف زمینی کارروائی کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے۔  

ان کا کہنا تھا کہ یوکرین اور یورپی رہنماؤں کے ساتھ جنگ بندی سے متعلق مثبت اور حوصلہ افزا بات چیت ہوئی ہے اور یوکرین–روس تنازع کے خاتمے کے لیے معاملات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔

صدر ٹرمپ کے مطابق امریکہ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ بندی کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ یورپی لیڈروں کی جانب سے انہیں مکمل حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے بھی اس حوالے سے بات چیت ہوچکی ہے۔

خطاب میں صدر ٹرمپ نے منشیات کے خلاف جاری مہم پر بات کرتے ہوئے کہا کہ فینٹانول کو وہ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والا اسلحہ سمجھتے ہیں، جو کیریبئن کے راستے اسمگل بھی کیا جاتا ہے۔

غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ میکسیکو بارڈر سے غیر قانونی داخلہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔

ان کے بقول جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو بارڈر جرائم پیشہ عناصر کے کنٹرول میں تھا، تاہم صرف دو ماہ میں امریکہ کے بدترین بارڈر کو محفوظ ترین سرحد میں تبدیل کر دیا گیا۔

صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ بائیڈن کے دور میں 25 ملین افراد غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے۔

صدر ٹرمپ نے میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے اعلان کیا کہ بی بی سی کے خلاف جلد قانونی کارروائی کی جائے گی۔

مشرق وسطیٰ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے حماس کے ایک رہنما کو نشانہ بنانے کے بعد یہ جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آیا سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں۔

داخلی سلامتی پر بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ کرنے والے حملہ آور کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا، جبکہ شام میں امریکی فوج پر حملہ کرنے والوں کو سخت جواب دیا جائے گا۔

صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنی سلامتی، سرحدوں اور عالمی امن کے معاملے پر کسی قسم کی نرمی نہیں برتے گا اور قومی مفاد کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

 Dec 15, 2025 09:59 PM |
ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

Dec 15, 2025 09:29 PM |
رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

 Dec 15, 2025 08:08 PM |

متعلقہ

Express News

برسوں سے ملحد تھا، اب خدا پر یقین آگیا؛ ایلون مسک کا بڑا بیان

Express News

امریکا؛ سالِ نو کی شب 5 مقامات کو اُڑانے کیلیے بم بنانے کی تیاری؛ 5 افراد گرفتار

Express News

بہار کے وزیراعلیٰ کی مسلم ڈاکٹر کا نقاب اتارنے کی بیہودہ کوشش؛ ویڈیو وائرل

Express News

آسٹریلیا؛ حملہ آور کو پکڑنے والے مسلم شخص پر لاکھوں ڈالرز انعامات کی بارش

Express News

سڈنی دہشت گردی: آسٹریلوی انٹیلی جنس ایجنسیز کا بھارت سے رابطہ

Express News

ہانگ کانگ میں چین مخالف میڈیا ٹائیکون ملک دشمنی کا مجرم قرار؛ عمر قید ہوسکتی ہے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو