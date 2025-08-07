پہلگام فالس فلیگ آپریشن  کے بعد بی جے پی کا مذہب کے نام پرسیاسی کھیل بے نقاب

ملک کو مذہب کے نام پر تقسیم کرنے کے لیے بی جے پی اب فوجی جارحیت کو بھی من گھڑت بیانیے کے لیے استعمال کر رہی ہے

ویب ڈیسک August 07, 2025
facebook whatsup

پہلگام فالس فلیگ آپریشن  میں پاکستان کے ہاتھوں شرمناک شکست کے بعد بی جے پی کا مذہب کے نام پرسیاسی کھیل بے نقاب ہوگیا۔

بھارت میں مودی راج میں مذہب، فوج اور سیاست کا  خطرناک طریقے سے  انسانیت کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور فوجی جارحیت  کو ’’سندور‘‘ جیسے مذہبی استعاروں سے جوڑنا بی جے پی کا  سیاسی ہتھکنڈا بن چکا ہے۔

شیو سینا (یو بی ٹی) کے ایم پی سنجے راوت نے بی جے پی کوکڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا  ہے کہ پہلگام جیسے واقعات پر بھی بی جے پی نے مذہب کے نام پر سیاست کی۔  فوجی آپریشن بھی مذہب کے نام پر ہو رہے ہیں ، فوج کو مذہب کے ساتھ مت جوڑو۔

سنجے راوت نے کہا کہ  آپریشن سندور کو سندور کے نام سے جوڑنا مذہب کے ساتھ ساتھ سندور کی بھی توہین ہے۔ پہلگام کے بعد بی جے پی نے جان بوجھ کر پورے ملک کو فرقہ وارانہ آگ میں جھونکنے کی کوشش کی ۔

مودی سرکار  ہر قومی سانحے کو ہندو ووٹ بینک کے لیے ایک موقع سمجھتی ہے۔ فالس فلیگ آپریشن کو سندور سے منسوب کر کے فوجی جارحیت کے لیے مذہب کا استحصال کیا گیا۔ بی جے پی کی سیاست مذہب کے نام پر نفرت پھیلانے اور ووٹ سمیٹنے کے گرد گھوم رہی ہے۔

بھارت میں فوجی ادارے جیسے قومی اثاثوں کو بھی مودی سرکار نے اپنی  انتخابی مہم کا حصہ بنا لیا ہے ۔ ملک کو مذہب کے نام پر تقسیم کرنے کے لیے بی جے پی اب فوجی جارحیت کو بھی من گھڑت بیانیے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

 Aug 10, 2025 03:56 PM |
ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

 Aug 10, 2025 03:44 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

 Aug 10, 2025 12:40 PM |

رائے

دہشت گرد اور قومی مفادات

دہشت گرد اور قومی مفادات

 Aug 10, 2025 02:01 AM |
سوئس سسٹم

سوئس سسٹم

 Aug 10, 2025 01:37 AM |
ہمیں معاف رکھیں !!

ہمیں معاف رکھیں !!

Aug 10, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

ترکیہ میں 6.1 شدت کا زلزلہ

Express News

جنوبی کوریا میں مردوں کی آبادی کی شرح گرنے سے فوج کی تعداد میں بڑی کمی

Express News

تل ابیب میں غزہ جنگ بندی کیلئے ہزاروں افراد کا نیتن یاہو کیخلاف احتجاج

Express News

نیتن یاہو کا غزہ پر قبضے کا متنازع منصوبہ، وزیر خزانہ کی حکومت گرانے کی دھمکی

Express News

رہنما خالصتان تحریک کی آپریشن سندور کے حقائق منظر عام پر لانے والی پاکستانی کتاب کی حمایت

Express News

مودی سرکار پر دھاندلی الزامات اور عالمی تنہائی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو