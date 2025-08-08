ویسٹ انڈیز کیخلاف سیریز میں بابراعظم کون سے بڑے ریکارڈز توڑ سکتے ہیں؟

کراچی:
پاکستان کے مایہ ناز بلے باز بابراعظم ایک روزہ کرکٹ میں دو اہم سنگ میل عبور کرنے کے قریب ہیں۔
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تین میچوں کی سیریز کا پہلا ون ڈے جمعہ کو برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں کھیلا جائے گا۔
30 سالہ بابراعظم اس وقت لیجنڈری اوپنر سعید انور کا ایک روزہ میچز میں سب سے زیادہ سنچریوں کا ریکارڈ توڑنے کے قریب ہیں۔
سعید انور نے 247 میچز اور 244 اننگز میں 20 سنچریاں بنائی تھیں، جب کہ سابق کپتان بابراعظم اب تک صرف 131 میچز اور 128 اننگز میں 19 سنچریاں اسکور کر چکے ہیں۔ انہیں سعید انور کا طویل عرصے سے قائم ریکارڈ توڑنے کے لیے صرف ایک مزید سنچری درکار ہے۔
پاکستانی بلے بازوں کی جانب سے سب سے زیادہ ون ڈے سنچریاں:
سعید انور – 20 سنچریاں، 247 میچز
بابراعظم – 19\* سنچریاں، 131 میچز
محمد یوسف – 15 سنچریاں، 281 میچز
فخر زمان – 11 سنچریاں، 82 میچز
محمد حفیظ – 11 سنچریاں، 218 میچز
بابراعظم نہ صرف سعید انور کا ریکارڈ توڑنے کے قریب ہیں بلکہ وہ ون ڈے کرکٹ کی تاریخ میں 20 سنچریاں بنانے والے دوسرے تیز ترین کھلاڑی بھی بن سکتے ہیں۔
موجودہ ریکارڈ کے مطابق بابراعظم نے 128 اننگز میں 19 سنچریاں بنائی ہیں اور اگر وہ اگلی چار اننگز میں ایک اور سنچری اسکور کر لیتے ہیں تو وہ بھارتی اسٹار ویرات کوہلی کو پیچھے چھوڑ دیں گے، جنہوں نے 133 اننگز میں یہ سنگ میل عبور کیا تھا۔
اس فہرست میں پہلے نمبر پر جنوبی افریقہ کے ہاشم آملہ موجود ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ صرف 108 اننگز میں سرانجام دیا تھا۔
20 ون ڈے سنچریاں بنانے والے تیز ترین بلے باز:
ہاشم آملہ – 108 اننگز
ویرات کوہلی – 133 اننگز
اے بی ڈی ویلیئرز – 175 اننگز
روہت شرما – 183 اننگز