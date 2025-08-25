وفاقی وزیر داخلہ سے ایرانی ہم منصب کا ٹیلیفونک رابطہ؛ سیلاب کی تباہ کاریوں میں مدد کی پیشکش

اسلام آباد:
وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی نے ٹیلیفونک رابطہ کیا، جس میں انہوں نے سیلاب کی تباہ کاریوں میں مدد کی پیش کش کی ہے۔
ایرانی وزیر داخلہ نے پاکستان خصوصاً خیبرپختونخوا و گلگت میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے صبر جمیل کی دعا کی اور سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تعاون کی پیشکش کی۔
سکندر مومنی کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے۔ آزمائش کی اس گھری میں ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھ کر بہت افسوس ہوا ہے، جس میں سیکڑوں افراد اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے ہیں۔ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔
وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے سیلاب زدگان کے لیے مدد کی پیشکش اور اظہار یکجہتی پر ایرانی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا ۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کی خوشیاں اور غم سانجھے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان میں ہولناک تباہی کا پیش خیمہ بن رہی ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار پاکستان اس خطرناک موسمیاتی صورتحال سے گزر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ تمام ادارے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے فیلڈ میں ہیں اور متاثرین کی بحالی و ریلیف اولین ترجیح ہے۔