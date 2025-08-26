عید میلاد النبی ﷺ کے موقع پر سرکاری و نجی ملازمین کیلئے 3 چھٹیوں کا اعلان

یہ چھٹی ہفتے اور اتوار کے سرکاری ویک اینڈ کے ساتھ مل کر طویل ویک اینڈ میں تبدیل ہو جائے گی

ویب ڈیسک August 26, 2025
متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین کو 5 ستمبر بروز جمعہ، عید میلاد النبی ﷺ کے موقع پر تین دن کی تنخواہ کے ساتھ چھٹی دی جائے گی۔ 

یہ چھٹی ہفتے اور اتوار کے سرکاری ویک اینڈ کے ساتھ مل کر طویل ویک اینڈ میں تبدیل ہو جائے گی۔

اس سے قبل حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے بھی 5 ستمبر کو تعطیل کا اعلان کیا تھا۔ اس طرح سرکاری اور نجی دونوں شعبوں کے ملازمین کو تین روزہ چھٹی حاصل ہوگی۔

اماراتی فلکیاتی مرکز کے مطابق ربیع الاول کا چاند 23 اگست کو نظر نہ آنے کے بعد یہ طے پایا کہ ماہِ صفر 30 دن کا ہوگا، جبکہ ربیع الاول کا آغاز 25 اگست سے ہوگا۔ اس حساب سے 12 ربیع الاول 5 ستمبر کو ہوگا۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سال سعودی عرب اور یو اے ای میں میلاد النبی ﷺ مختلف دنوں پر منایا جائے گا، کیونکہ سعودی عرب میں چاند ایک دن پہلے دیکھا گیا تھا۔

 
